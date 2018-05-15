Çüngüş’te sela okunup Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden masum 60 Filistinli’nin hunharca katledilmesine Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinden de tepki geldi. Filistinli şehitler Çüngüş ilçesinde sela okunurken, öğle namazının ardından şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Tarihi Alibey Camisinde kılınan öğle namazının ardından şehit Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Aslanca, İlçe Müftüsü Hacı Turan Demircioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından konuşan İlçe Müftüsü Demircioğlu "Bu Ramazan ayına yine içimiz buruk giriyoruz. Buna sebep olan eli kanlı terör devleti İsrail’dir. İsrail’i lanetliyor ve kınıyoruz. Kardeşlerim, zalimler rahat bırakmıyorlar ki ağız tadıyla Ramazan’ımızı yaşayalım. Kana doymayan bu vampirler, yine mübarek ramazanımızı bize zehir ediyorlar. ’Bir insanı öldürmek, tüm insanlığı öldürmek gibidir’ diyen dinin mensupları, öldürmeyi, meslek edinmiş olan işgalci, sömürgeci, ırkçı İsrail tarafından hunharca katlediliyor. Filistin’i bütün dünya eli kolu bağlı seyrediyor. Hani mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibiydi. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu acıyı hissedecekti? Müslüman hangi ırktan, hangi renkten, hangi bölgeden, hangi kavimden ve hangi dilden olursa olsun mazluma el uzatacaktı. Dinimizin emri buydu. Sizde görüyorsunuz ki, Türkiye’den başka zalimin karşısında mazlumun yanında kimse yok. Tek başına buna da gücümüz yetmiyor. Rabbim mazlum coğrafyaların umudu olan ülkemizi Kur’an istikametinde payidar, birliğimiz ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bizlere Ümmet olma şuuru versin. Mübarek Ramazan arifesinde, zalimlerin mutlaka cezalandırılması, cehennemi tepe taklak boylamadan önce, dünya gözüyle alaşağı oluşlarını göstermesidir. Kardeşlerim, safımız, zalimin zulmüne ’dur’ diyenlerin yanında olmalıdır. Safları İsrail’in yanında zalim destekçisi olan ABD’yi de kınıyoruz" dedi.