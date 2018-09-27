Eğil ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Başkan Atilla, "Daha güzel bir Eğil için çalışıyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, doğa, tarih ve inanç turizminin merkezi Eğil İlçesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Atilla, beklentilerini dinledi. Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içti, esnafa hayırlı işler diledi. Muhtarlar ve Üretici Kadın Platformu üyeleri kadınlarla toplantı düzenleyen Başkan Atilla, ilçedeki sorunların çözülmesi için ilgili daire başkanlarına talimat verdi.

"Üreten kadınlara destek olacağız"

Kaymakamlık binasında Üretici Kadın Platformu üyeleri kadınlarla görüşen Başkan Atilla, kadın istihdamını arttırmayı amaçlayan her projeye Büyükşehir Belediyesi olarak destek verdiklerini söyledi. Kadınların çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Başkan Atilla, "Kadınların üretime yönelik heyecanları ve azimleri bizi mutlu etti. Üretici Kadın Platformu'nun kadınlara yönelik yürüttüğü projelere biz de Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız" dedi.

"Eğil ilçemize hak ettiği yatırımları yapıyoruz"

Başkan Atilla daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda Eğil ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Atilla, mahallelerin sorunlarının çözülmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Tüm ilçelerde olduğu gibi Eğil'in de gelişimine önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçemizin tamamında büyük yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Eğil İlçemizde turizmden altyapıya birçok alanda hak ettiği yatırımları yapıyoruz. Bu sayede doğa, tarih ve inanç turizminin merkezi Eğil İlçemiz daha refah bir yere dönüşecek. Eğil Kalesi'nin çevre düzenlemesi çalışmalarına bir süre önce başladık. Bu projeyle Eğil Kalesi'nin turistik alanları daha görünür bir şekilde ortaya çıkarılacak ve rahat gezilebilecek. Eğil ilçemizde inşa ettiğimiz Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamladık. Bu tesisimizde her gün bin 500 metreküp su arıtılıyor. İlçemizde asfalt ve parke taşı çalışmaları da sürüyor. Öte yandan kültür ve medeniyet merkezi olan ilçemize yakışır bir kültür merkezi ve ilçe koordinasyon merkezi de yapacağız. Tarım alanında da önemli bir potansiyele sahip ilçemizde tarımsal kalkınmanın sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor".