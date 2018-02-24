Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Atilla, Lice ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Başak’ı makamında ziyaret etti, yürütülen hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Lice Muhtarlar Derneği’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Atilla, talepleri ve istekleri dinledi. Aile Destek Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Atilla, kursiyerlerle bir süre görüştü. Başkan Atilla ardından ilçedeki esnaflarla görüştü, kıraathanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

İlçelerin taleplerine göre hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Atilla şunları söyledi:

“Lice belediyemizle hemşehrilerimize faydalı olacak projeler üzerine çalışıyoruz. Muhtarlarla istişarede bulunduk, mahallerimizin eksikleri ne diye sorduk. İlgili birimlerimize eksiklerin giderilmesi için talimat verdik. Daha sonra güzel Lice’mizin sokaklarında hemşehrilerimizi birebir dinledik. Gönlümüzün en değerli yerinde olan hemşehrilerimizin isteklerini yerine getirmek bizim en önemli vazifemizdir. Daha güzel bir Lice için birlikte çalışmaya devam edeceğiz".