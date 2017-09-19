Defjeni gösterisi yoğun ilgi gördü

Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalin ikinci gününde Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde Defjeni Gösterisi düzenlendi. Gökhan Taştekin gözetiminde 3 aylık eğitim sürecini tamamlayan 80 kişilik ekip ile sahnelenen Defjeni Gösterisi, davetlilerden tam not aldı. Temel ve süsleme ritimleri ile sahneye taşınan Defjenler İran Kültürü’nün yansımasıdır. Defjeni Gösterisinde kadın kursiyerler, görsellik, büyük ihtişamları ve yöresel kıyafetleri ile ilgi odağı oldu.