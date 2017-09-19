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19 Eylül 2017 12:39

Defjeni gösterisi yoğun ilgi gördü

Kayapınar Belediyesi tarafından düzenlenen Cegerxwin Kültür ve Sanat Festivalinin ikinci gününde sahne alan 80 kişilik Defjeni Gösteri büyük ilgi gördü.

Defjeni gösterisi yoğun ilgi gördü

19 Eylül 2017 12:39


Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Festivalin ikinci gününde Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde Defjeni Gösterisi düzenlendi. Gökhan Taştekin gözetiminde 3 aylık eğitim sürecini tamamlayan 80 kişilik ekip ile sahnelenen Defjeni Gösterisi, davetlilerden tam not aldı. Temel ve süsleme ritimleri ile sahneye taşınan Defjenler İran Kültürü’nün yansımasıdır. Defjeni Gösterisinde kadın kursiyerler, görsellik, büyük ihtişamları ve yöresel kıyafetleri ile ilgi odağı oldu.




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