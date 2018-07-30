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30 Temmuz 2018 12:31

Değişen eğitim sistemine özel sektörden destek

Futurino Bilgi Sistemleri, standart kalıpları kırarak, öğrencileri sadece eksik oldukları alanlarda çalışmaya yönlendirerek, öğrenme sürecini kolaylaştırıp hızlandıran bir program hazırladı.

Değişen eğitim sistemine özel sektörden destek

30 Temmuz 2018 12:31


Türkiye’de sık sık değişen eğitim sisteminde bocalayan öğrencilere destek sağlamak amacıyla Derspektif adı altında hazırlanan program, öğrencileri sadece eksik oldukları alanlarda çalışmaya yönlendirerek öğrenme sürecini kolaylaştırıp, hızlandırmak amaçlı hazırlandı.


Futurino şirketinin kurucusu da olan Genel Müdürü Günizi Gözüaçık, şirketin 7 yıl önce tümü yazılım mühendisi ve eğitimci olan 5 kişilik bir ekip tarafından eğitim teknolojileri alanında inovatif projeler geliştirmek ve global pazarlarda rekabet edebilecek ürünler tasarlamak amacıyla kurulduğunu belirtti. Türkiye’de sık sık değişen eğitim sisteminde bocalayan öğrencilere destek sağlamak, hem eğitim süreçlerini kolaylaştırmak hem de daha hızlı öğrenmelerini sağlamak için Derspektif’i geliştirdiklerini ifade eden Gözüaçık, “Derspektif bir öğrenme ekosisteminin adıdır. Modüler yapıda tasarlanmış bu ekosistem, bireysel öğrenme, kurumsal öğretim, sosyal öğrenme ve temel yetkinlik gelişimi modüllerinden oluşmaktadır. Ürünün ilk iki modülü 2017 yılı itibari ile tamamlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Diğer iki modül üç yıllık bir süre içinde tamamlanacaktır. Derspektif’i öğrenciler, eğitim koçları, öğretmenler ve kurumlarındaki eğitimin kalitesini önemseyen eğitim yatırımcıları kullanmaktadır’’ dedi.



“Altyapısı Bilimsel Temellere Dayanıyor”


Kendilerini sektördeki diğer eğitim teknoloji firmalarından farklı kılan sebepleri anlatan Gözüaçık, “Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının silikon vadisi yaklaşımı olan teknoloji geliştirme bölgelerinden birinde yürütmektedir. Ürünlerinin kavramsal alt yapısını bilimsel temellere dayandırmak gibi bir yöntem benimsemiştir. Ürünlerin tasarım aşamasında geliştirdiği sistem ve modelleri projelendirerek Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TUBİTAK) destekleri kapsamında akademik ve bağımsız kurumlara sunarak hayata geçirmektedir. Böylece ürünlerin sistem ve modellerinin ticari ve bilimsel temelleri bağımsız yetkin kurullarca onaylanmış oluyor. Proje geliştirme yöntemi, ürün geliştirirken makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik, mobil uygulamalar, yapay zeka ve benzeri yüksek teknoloji araçlarına başvurması, kişiye özgü öğrenme sistemlerine yatırım yapması, global pazarları göz önüne alarak ürün geliştirmesi gibi başlıklarda Futurino sektördeki rakiplerinden ayrışmaktadır’’ diye konuştu.



Eğitimde Hibrit Öğrenme Modeli


Gözüaçık, Derstektif ile eğitim alanında farklı modelleri de hayata geçirdiklerini, bunlardan birinin de başlığıyla desteklenmiş dijital öğrenme biçimi olan ‘Hibrit öğrenme’ modeli olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:


“Bu manada Derstektif’in ölçme ve değerlendirmede IRT kullanımı, kişiselleştirilmiş ve adaptif öğrenme modeli ile öğretim içerikleri yönetimi bağlamında ilk ve tek ürün. Derstektif’in en temel özelliği bir defa standard içerik olmaması. Bu tamamen adaptif bir içeriğe sahip öğrenme süreçlerini kolaylaştırıp öğrenciyi sadece eksik olduğu alanlarda çalışmaya yönlendirmesi öğrenme süresi açısından da avantaj sağlayan bir içeriğe sahiptir.”




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