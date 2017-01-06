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06 Ocak 2017 16:48

Demir toplamak için canlarını hiçe saydılar

Demir toplamak için canlarını hiçe saydılar

06 Ocak 2017 16:48

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde emniyet müdürlüğü ek binasına yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ağır hasar gören 6 binanın daha yıkımına başlandı. Yıkım esnasında bazı hurdacılar demir toplamak için binanın altına kadar girerek canlarını hiçe saydılar.
Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan ve içerisinde çevik kuvvet, olay yeri inceleme ile terörle mücadele şube müdürlüklerinin bulunduğu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım 2016’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda emniyet müdürlüğü çevresinde bulunan çok sayıda bina hasar görmüş, bunlardan ağır hasarlı ikisi alınan yıkım kararının ardından yıkılmıştı.
Oluşturulan hasar tespit komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda ağır hasarlı olduğu tespit edilen 6 binanın daha yıkımına karar verildi. Hasar gören ve yıkılacak olan binalarda oturan ev sahiplerine 69 ile 75 bin TL ödeme yapıldı.

Canlarını hiçe saydılar
Yıkım öncesi çevre sadece güvenlik şeridiyle kapatılırken bölgeye gelen iş makineleri yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım devam ederken aralarında çocukların da olduğu bazı hurdacılar binaların altına kadar girerek demir topladı. Hurdacıların canlarını hiçe sayarak demir toplaması görenleri hayretler içinde bıraktı.



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