Denetim ürkütücü gerçeği gözler önüne serdi

Denetimden geçirilen beldedeki 228 aboneden 202’sinin kaçak elektrik kullandığı belirlendi, 12 abonenin sayacına ise kaçak kullanım şüphesi ile el konuldu. Kaçak kullanımın iptal edilmesinin ardından buraya enerji sağlayan trafoların yükü yüzde 70 aşağı düştü.

Kış mevsimine girilirken elektrikle ısınmanın artması ve kayıt dışı elektrik kullanımına dair ihbarların çoğalması üzerine harekete geçen Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, sabah erken saatlerde il merkezine 22 kilometre mesafede bulunan Çarıklı beldesine giderek, denetim başlattı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından başlayan kaçak denetimi gün boyu devam etti. Denetimler sonunda ekipler 228 aboneye ait yerleşim biriminde inceleme yaptı. Yapılan kontroller sonunda söz konusu 228 konuttan 202’sinin harici hat, köprü, mandal düşürme gibi değişik yöntemlerle kaçak elektrik kullandıkları belirlendi. Kaçak elektrik kullanımını görüntü ve tutanaklarla belgeleyen ekipler, bu abonelerle ilgili gerekli yasal işlemleri başlattı. Bu arada 12 aboneye ait elektrik sayacına kaçak şüphesi ile el konuldu. Söz konusu sayaçlar, incelenmek üzere Diyarbakır Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Denetimler sırasında bazı ev sahiplerinin kaçak denetim ekiplerine kapıyı açmadıkları dikkat çekti.

Trafoların yükü yüzde 70 düştü

Kaçak denetiminden bir süre önce Çarıklı’da “Elektrik yetersiz, sürekli kesiliyor” gerekçesi ile bir grup tarafından yol kesme eylemi yapılmıştı. Yol kesen eylemciler, elektriklerin yetersiz olduğunu, trafoların ihtiyacı karşılamadığına savunmuş ve bu durumun düzeltilmesini istemişti. Bunun üzerine beldede inceleme yapan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, gerçekte beldeye elektrik sağlayan trafoların kurulu gücünün, abone sayısı ile kıyaslandığında ihtiyacın çok üzerinde olduğunu belirledi. Ekiplerin bir diğer tespiti ise soğuyan havalar yüzünden ısınma amacıyla kaçak elektrik kullanılması yüzünden ihtiyacın çok üzerinde olmasına rağmen verilen elektriğin beldeye yetmediği, aşırı yüklenme nedeniyle de trafoları koruma amacıyla yerleştirilen termik manyetik şalterlerin sık sık atarak elektriklerin kesilmesi oldu. Bunun üzerine gerçekleştirilen kaçak denetimleri sırasında Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri kaçak kullanımların tümünü iptal etti. Kaçak operasyonun ardından bu bölgeye elektrik sağlayan trafoların yükü bir anda yüzde 70 oranında aşağı düştü.

“Algı oluşturulmak isteniyordu”

Gerçekleştirilen denetim ve oraya çıkan tablo ile ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, “Havaların soğumaya başlaması ile birlikte birçok yerleşim biriminde kaçak elektrik kullanımında artış yaşandığını belirledik. Bu durumu önlemeye dönük olarak Enerji Bakanlığı ve EPDK yönetmelikleri çerçevesinde mücadelemiz sürüyor. Ancak bazı aboneler, sanki dağıtım şebekesinin yetersizliğinden kaynaklı kesinti varmış algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu denetim de sorunun şebekeden değil, kaçak kullanımdan kaynaklandığını çok açık bir biçimde ortaya koymuştur. Denetimlerimiz il ve ilçe merkezlerinin yanında kırsalda da aralıksız devam edecektir” dedi.