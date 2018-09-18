DENGE'nin bölgesel tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Adalet bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Çelebi Yılmaz, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, programın açış konuşmasını gerçekleştirdi. Daha sonra kürsüye çıkan Adalet bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Çelebi Yılmaz, suçluların ıslah edilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplumun korunması amacıyla hizmet etmesi bakımından denetimli serbestliğin, ceza ve infaz sisteminin önemli ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Denetimli serbestlik sisteminin, kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini kurumlar arası işbirliği temelinde yürütmeye gayret ettiğine dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, Barolar Birliği, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde pek çok çalışma yürütülmektedir. Değerli katılımcılar, içinde bulundukları dönem itibari ile her türlü riske ve ihtiyacı bulunan çocukların yetişkinlerden ayrı olarak değerlendirilmesi ve daha çok korunması gerekmektedir. Bu nedenle genel müdürlüğümüz suça sürüklenen çocuklara özel önem vermekte onlara her yönden hassasiyetle yaklaşmaya özen göstermektedir. Bu program ile denetimli serbestlik altında bulunan çocuklar için daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir durum oluşturmayı, çocuk denetimli serbestlik hizmetlerinde oluşacak risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturmayı, ülkemizdeki çocuk adalet sisteminin verimliliğini ve niteliğini arttırmayı, suç ile adı yan yana gelen çocukların topluma yeniden kazandırılmasını özellikle ve sıkça dile getirilen çocuk yüksek yararını uygulamaya yansıtmak istiyoruz.”

Konuşmaların ardından panelistler tarafından katılımcılara DENGE projesi hakkında bilgi verildi.