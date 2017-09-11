Dengiz’den eğitimde teşvik sistemi eleştirisi

Diyarbakır İngiliz Kültür Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Dengiz, devletin dershanelerin kapatılmasından sonra alternatif olarak devreye koyduğu özel eğitime destek amaçlı teşviklerin önemli olduğunu belirtti. Ancak sistemdeki bazı aksaklıkların giderilmesi gerektiğini anlatan Dengiz, “Dershanelerin kapatılmasından sonra merdiven altı dershanecilik endişesi ortaya çıktı. Devlet bunun önüne geçmek için özel eğitime destek amaçlı teşvikleri devreye soktu. Bundan hem veliler hem de özel eğitim kurumları faydalanıyor. İyi ve faydalı bir sistem. Eğitimde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor. Ancak sistemde bazı yapısal sorunlar var” dedi.

"Herkese eşit şekilde destek verilmeli"

Devletin teşvikler ve öğrencilere sağlanan katkıyı artırması gerektiğini savunan Dengiz, “Örneğin öğrencilere sağlanan destek oranı her yıl artmak yerine yerinde sayıyor. Kimisine devlet katkısı çıkıyor, kimisine çıkmıyor. Eğitimde eşitlik ve adalet anayasal bir haktır. Sosyal devlet anlayışının ve anayasal eşitliğin gereği olarak devlet çocuğu özel okula gönderen herkese katkı vermelidir. Devletin bu işte zararı yok. Aksine özel eğitime destek artıkça kalite artacak. Devlet de maddi ve manevi olarak kazançlı duruma geçecek. Aynı zamanda yetişmiş insan gücü ve istihdam alanında da önemli bir etkisi olacak” diye konuştu.

"TEOG’ta tüm öğrencilerimiz yerleşti"

Okul olarak başarılarına yeni halkalar eklemeye devam ettiklerinin de dile getiren Dengiz, “Hem İngilizce hem Türkçe olmak üzere çift dilli eğitim veren ve bu alanda bölgenin öncüsü olan okulumuz başarılar kazanmaya devam ediyor. TEOG yerleştirmeleri sonunda tüm öğrencilerimiz yerleşti. Yani boşta kalan öğrencimiz yok. Öğrencilerimizin önemli bir bölümü fen liselerine yerleşerek eğitimde geldiğimiz noktayı bir kez daha belgeledi. Yeni eğitim ve öğretim yılının ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizim için esas olan insan yetiştirmektir. Bu şiarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.