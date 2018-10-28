Dereye yuvarlanan kamyon sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlanan kamyonun sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silvan Barajı şantiyesinde baraj gövdesine toprak taşıyan Abdurrahman Ayer'in idaresindeki kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Derenin debisinin yüksek ve suyun bulanık olması nedeniyle kamyona ve Ayer'e ulaşılamadı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların da gelmesiyle arama gece yarısına kadar devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber tekrar başlayan arama kurtarma faaliyetinde dalgıçların özverili çalışması sonucunda kamyona ve Ayer'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye getirilen vinç yardımıyla Ayer'in cenazesi kamyondan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.