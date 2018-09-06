DESOB’dan Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya sivil toplum kuruluşlarından ziyaretler devam ediyor. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Ebedinoğlu ve beraberindeki heyet Başkan Atilla’yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili heyete bilgi veren Başkan Atilla’ya, Ebedinoğlu tarafından DESOB Yönetimi adına esnaflara verdiği önemden ve Diyarbakır’a yapılacak küçük sanayi sitelerine verdiği destekten dolayı hediye takdim etti.