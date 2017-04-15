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15 Nisan 2017 18:35

"Devletin kaynaklarını milletimiz için kullanıyoruz"

Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, devletin kaynaklarını millet için kullandıklarını söyledi.


15 Nisan 2017 18:35


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlar ve esnafa buluşmaya devam ediyor. Başkan Atilla, tarihi Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camisi’nin çevresinde rekreasyon çalışmalarının yapıldığı alanda vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Atilla’ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen rehberlerle de bir süre sohbet etti. Ardından Hazreti Süleyman Caddesi’nde esnafı ziyaret eden Başkan Atilla, vatandaşlarla beraber çay içip sohbet etti. Başkan Atilla, esnaf ziyaretinde bir çocukla beraber langırt oynadı.



"Belediye olarak halkla iç içeyiz"


Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Atilla, “Halkın derdi bizim de derdimizdir. Diyarbakırlıların rahat etmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Devletin kaynaklarını milletimiz için kullanıyoruz. Şehrimizi halkımızla beraber güzelleştiriyoruz. Belediye olarak halkla iç içeyiz. Bizler hizmetkarız, projelerimizle en iyi hizmeti sizlere sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.



"Çalışmalarınızı çok beğeniyoruz"


Vatandaşlar ise Atilla’ya yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, “Mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağladınız, ücretsiz çorba ikramı ve farklı birçok yeni hizmeti bu şehre kazandırdınız. Yollar asfaltlanıyor, temizlik düzenli olarak yapılıyor. Belediye olarak çalışmalarınızı çok beğeniyoruz. Şehrimizde halka değer veren Büyükşehir Belediyesi görüyoruz” ifadelerini kullandı.




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