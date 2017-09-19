Dezavantajlı gençlere ücretsiz İngilizce kursu imkanı

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, maddi durumu yetersiz dezavantajlı gençlere yönelik İngilizce dersi vermek için kolları sıvadı. Dernek, İtalya’dan gelecek bir gönüllü vasıtası ile dezavantajlı gençlere İngilizce kursu vermek için çalışmalara başladı. 20 Eylül ile 1 Kasım arasında sürecek ücretsiz İngilizce kursu, temel ve orta düzey olmak üzere iki 2 aşamalı olarak verilecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, “Derneğimiz bünyesinde yaklaşık 2 ay sürecek yoğunlaştırılmış İngilizce kursu vereceğiz. Kurs, temel ve orta düzey olmak üzere iki aşamada uygulanacaktır. Kursa başvuruları almaya başladık. Bu sistemle Avrupa’ya götürmeyi planladığımız gençlere İngilizce hazırlık eğitimi de vermiş oluyoruz” dedi.