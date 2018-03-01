Dezavantajlı ve suça sürüklenen gençler meslek sahibi oluyor

Kursu başarıyla tamamlayan gençler kendi iş yerlerini açma fırsatı bulacak.

MEKSA Vakfı, projede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DESOB, Turizm Platformu Derneği ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Geleneksel El Sanatlarından Turizme Projesi hayata geçti. Proje kapsamında 16-29 yaş arasındaki dezavantajlı, suça sürüklenmiş ve uzun süre işsiz kalan 50 gence deri, altın ve gümüş işleme eğitimi verilerek kendilerine ait iş yerleri açmaları için destek sağlanacak.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MEKSA Vakfı Başkanı Sertaç Işık, Geleneksel El Sanatlarından Turizme Projesinin, Kalkınma Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği finansı ile gerçekleştirilen bir SODES projesi olduğunu söyledi. Işık, “MEKSA Vakfı, projede Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, DESOB, Turizm Platformu Derneği ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile İşbirliği halinde bu projeyi gerçekleştirdi. Proje kapsamında 16-29 yaş arasında 50 gencimiz mesleki eğitimlerden faydalanacak. Ama bunun dışında gençlik merkezinden faydalananlar, seminerlerden ve diğer etkinliklerden faydalananlarla birlikte projemizden 600’e yakın genç yararlanacak. Projemiz kapsamında özellikle deri işleme ve gümüş altın işleme kurslarını düşünüyoruz. Bu mesleki eğitimleri seçmemizin nedeni, ev odaklı çalışan kişiler için yeni istihdam olanakları oluşturmak. Bir de turizmle ilgili, turizme yönelik hediyelik eşyaların üretimini ve Diyarbakır’ın turizm stratejisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Turizm sektörüne de böylelikle yeni ve yaratıcı ürünler üretecek kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hedef gençleri istihdama kazandırmak

Hedef kitlenin 16-29 yaş arası dezavantajlı, suça sürüklenmiş gençler olduğunu vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

“Bunların içerisinde denetime tabi tutulan gençlerimiz de olacak. Kayıt dışı çalışan kişiler veya hiç çalışmayan, uzun süreli işsiz olan gençlerimiz olacak. Dezavantajlı mahallelerde yaşayan gençlerimiz var, özellikle risk altındaki grupları bu projenin bu projenin hedef grubu olarak almayı amaçlıyoruz. Buradaki iki sonucu da bir kerede ulaşmayı amaçlıyoruz. Birincisi turizme yeni elemanlar kazandırmak, ikincisi kalıt dışı çalışan veya dezavantajlı grupları da istihdama kazandırmak. Böylelikle yeni istihdam olanakları oluşturarak yeni esnaflar da ortaya çıkaracağız. DESOB, yeni iş yeri açmak isteyen kişilere de özellikle girişimcilik konularında destek sunacaklar.”