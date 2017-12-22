Bir otelde düzenlenen kaynaşma gecesine, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DİBEKOD Başkanı Cemil Değirmenci, Türkiye’nin farklı illerinden gelen oda başkanları ve üyeler katıldı. DİBEKOD Başkanı Cemil Değirmenci, oda başkanları ile bir araya gelmeyi ve yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından başta uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınan kalıcı makyaj uzmanı Sadık Özgececi olmak üzere başarı gösteren üyelere plaket verildi.