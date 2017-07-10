Dicle Akademi yarının yöneticilerini yetiştiriyor

Bu ortaklığın ürünü olan ‘Dicle Gelişim Yolu Programı 5. dönem mezunlarını verdi.

Enerji şirketinin İnsan Kaynakları Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten “Dicle Akademi” ile Linkage’nin iş ortaklığı yaptığı liderlik eğitim programı “Dicle Gelişim Yolu” yaklaşık 2 yıldan bu yana aksamadan devam ediyor. Bu güne kadar Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki farklı illerde gerçekleştirilen eğitim programlarına çok sayıda mühendis, yönetici ve uzman katıldı. Geleceğin yönetici adayları alan bu çalışanlar, katıldıkları eğitim programı sayesinde yetkinliklerini geliştirme imkanı buldu.

Dicle Gelişim Yolu Programı’nın 5. dönem eğitimleri Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Eğitim programını başarıyla tamamlayan Dicle Elektrik çalışanları, eğitim sonunda katılım belgesi ve plaketlerini aldı. Programdan bu güne kadar mezun olan Dicle Elektrik çalışanlarının sayısı son gurupla birlikte 80’e ulaştı

Dünya devi ile iş ortaklığı

Dicle Elektrik Dağıtımın, global organizasyonel gelişim firması olan Linkage ile yaptığı bu iş ortaklığının, çalışanları kadar müşterilerine de verdiği önemi gösterdiği bildirildi. Güneydoğu illerine daha iyi hizmet verilebilmesi için iş ortaklığı yapılan Linkage’nin diğer iş ortakları arasında Dicle Elektrik’in yanı sıra Mc Donald’s Coca Cola, Bayer, Koç Holding, Sabancı, Türk Telekom, İş Bankası, Doğuş, Eczacıbaşı da bulunuyor. Enerji şirketi, EPDK’nın kalite yönetmeliğine uygun hizmet sunabilmek adına Dicle Akademi vasıtası ile bunun gibi değişik eğitim programlarını hayata geçiriyor.