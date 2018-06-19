Dicle Elektrik ailesi bayramlaştı

Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta da bayramlaşma törenleri gerçekleştirildi.

Törende çalışanlara hitap ederek bayramlarını kutlayan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bayramlaşma için gösterilen hassasiyete teşekkür etti. Bundan sonraki bayramları da Dicle Elektrik ailesi olarak birlikte kutlama temennisinde bulunan Karagüzel, "Ramazan ayı boyunca düzenlemiş olduğumuz iftarlarda gördüğümüz coşku ve yüzlerdeki güzel ifadeyi bu gün bayramlaşma sırasında da görmek gerçekten sevindirici. Şirketimiz bu tür sosyal konulara ayrı bir önem veriyor’’ dedi.

Zor bir coğrafyada önemli bir görev üstlendiklerine de dikkat çeken Genel Müdür Murat Karagüzel, "Bir ve beraber olursak bu sıkıntıların üstesinden gelebileceğimizi şimdiye kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da fazlasıyla gösterebiliriz. Şu birlik beraberlik, şu gülen yüzler, şu aidiyet duygusunu gördükten sonra bizim çözemeyeceğimiz üstesinden gelemeyeceğimiz bir problemin olmadığına bir kez daha inandım’’ ifadelerini kullandı.