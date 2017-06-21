Dicle Elektrik bölgenin en büyük geri kazanım atölyesini kuruyor

Enerji şirketi, bunun için hizmet bölgesinde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa’da geri kazanım merkezleri oluşturdu.

Geri kazanım atölyelerinin hizmet vermeye başladığını açıklayan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, kurdukları bu atölyeler sayesinde elektrik dağıtım hizmetlerinde kullanılan ve arızalandığı için atıl durumda olan malzemelerin sisteme geri kazandırılacağını söyledi. Bu amaçla içerisinde bulunduğumuz 2017’de sistematik bir çalışma başlattıklarını kaydeden Tüzün, “Atıl durumdaki malzemeler, kurduğumuz atölyelerde ekonomik biçimde sisteme geri kazandırılırken, kamuya da olabildiğince az bir yük getirecek” dedi.

Arızalanan malzeme tasnif ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) öngördüğü biçimde müşterilerine kesintisiz enerji tedarik etmek için çalıştıklarını kaydeden Tüzün, şöyle dedi:

“Bu amaçla arızalanan bazı malzeme kalemleri için atölye ambarı oluşturduk. Artık giriş-çıkışlar takip edilebilir hale geldi. Arızalanan trafolar, hücreler ve kesiciler ile yağların ön testleri yapılacak. Bu sayede ‘Hurdaya ayrılacak olanlar’, ‘Dicle EDAŞ tarafından tamir edilebilecek olanlar’ ve ‘İmalatçı fabrikalarda onarılmak için ayrılanlar’ olmak üzere ayıklanıp tasnif ediliyor. Böylece gereksiz nakliye masrafları da önleniyor. Yine atölyelerimizde kurduğumuz yağ tasfiye cihazları ve ilave yağ tankları kullanılmak suretiyle mevcut yağlarımızdan kullanılabilir durumda olanlar arıtılarak, işletme ihtiyaçları karşılanmaktadır.”

5 ayda 577 trafo onarıldı

Tüzün, Diyarbakır’da kurulan atölyenin ayrıca Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine de hizmet verirken, Şanlıurfa’daki atölyenin ise burada alanın büyük olması nedeni ile sadece bu ile hizmet edeceğini sözlerine ekledi. Kuruldukları günden bu yana geri kazanım atölyelerinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Nedim Tüzün, şunları kaydetti:

“2017 yılının ilk 5 ayı içerisinde 577 adet dağıtım trafosu kendi atölye imkanlarımız ile cüzi bedeller harcanarak tamir edilmek suretiyle sisteme kazandırıldı. Yine aynı sürede 351 adet modüler hücre, kesici ve pano onarıldı. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da yağ tasfiye cihazları aktif hale getirilerek arızalı trafolardan kullanılabilir durumdaki yağlar alınarak, ön testten geçirildikten sonra yağ arıtma cihazları ile sisteme kazandırıldı. Bu şekilde 8,5 tona yakın yağ temizlenerek tekrar sistemde kullanılmaya başlandı. Mevcut kapasite arttırılarak en az 3 yıllık yağ ihtiyaçlarımız mevcut yağların arıtılması ile sisteme kazandırılması hedeflenmektedir.’’

Bölgenin en büyük atölyesi

Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, atölye çalışmalarını daha sağlıklı ilerletmek, genişletmek için çaba sarf ettiklerine de değinerek, “Gerekli eleman, malzeme ve diğer ihtiyaçları karşılayarak bu atölyelerimizi, bölgenin en büyük geri kazanım atölyesi haline getirmeye çalışacağız. Temel amacımız atölyeleri, Dicle Elektrik için kapasiteli bir geri kazanım merkezi haline getirmek ve sahadaki arıza onarım bakım personellerine bilgi, beceri aktaran merkezlere dönüştürmektir” ifadelerinde bulundu.