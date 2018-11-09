Dicle Elektrik çalışanları ilk yardım sertifikalarını aldı

Türkiye genelindeki 21 dağıtım şirketi arasında İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan 2 şirketten biri olan Dicle Elektrik, kendi bünyesinde verilen Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardım eğitimlerinde başarılı olan 53 çalışanına ‘İlk Yardımcı' sertifikaları ve kimliklerini törenle verdi.

Dicle Elektrik Dağıtım İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birimine bağlı olarak faaliyette bulunan ve Sağlık Bakanlığı tarafından gözetlenip denetlenen İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde görevli sertifikalı 4 uzman tarafından şirkette çalışan 59 kişiye ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından kursiyerler, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nde sınava alındı. Sınav sonunda başarı gösteren 53 çalışan, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Sertifikası ile birlikte İlk Yardımcı kimliği almaya hak kazandı.

‘Umarım Karşılaşmazsınız'

İlk Yardımcı sertifikası ve kimliği dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay, İl Müdürü Uğur Yaka, İdari İşer Müdürü Haydar Özmen, İnsan Kaynakları Müdürü Zeynep Deniz Erk ve bazı yöneticiler ile ilçe şefleri katıldı. Burada konuşan Genel Müdür Karagüzel, en tehlikeli iş kolunda faaliyet yürüttüklerine dikkat çekerek, olası iş kazalarında bilinçli olarak yapılacak ilk yardım müdahalesinin hayat kurtarabileceğini ifade etti. İlk yardım sertifikası ve kimliğini almaya hak kazanan 53 çalışanı kutlayan Genel Müdür Murat Karagüzel. ‘'Umarım, öğrendiklerinizi uygulayacak olumsuz durumlarla karşılaşmazsınız'' dedi. Daha sonra yöneticiler tarafından törene katılanlara sertifikaları ile kimlikleri dağıtıldı.

Öte yandan en tehlikeli iş kollarından birinde faaliyet yürütmekte olan Dicle Elektrik, kendi eğitim merkezinde açacağı yeni kurslar ile diğer çalışanlarına da ilk yardım eğitimi vermeye devam edecek. Açılan bu kurslarla, Dicle Elektrik çalışanlarının en az yüzde 10'unun ilk yardım sertifikası ile ilk yardımcı kimliği alması hedefleniyor.