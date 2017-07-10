Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde sorunsuz tüketim rekoru

Rekor tüketim yaşanırken, yüzde 70’e yakın kayıt dışı kullanıma rağmen enerji şirketinin yaklaşık 1,7 milyon müşterisine enerji arzında sorun yaşanmadı.

Dicle Elektrik’in dağıtım bölgesini oluşturan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta termometreler geçtiğimiz hafta 60 dereceyi gösterdi. Hafta boyunca çöl sıcaklarının yaşandığı bölgede kayıt dışı tüketimin de etkisi ile klimalara yüklenilince günlük tüketim bir anda 40 bin MWh’lerden 70 bin MWh’lere kadar yükseldi. Buna bir de tarımsal sulama eklenince bölgedeki elektrik tüketimi 6 Temmuz 2017 günü 84 bin 212 MWh’ye ulaştı. Böylece Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde 4 yıllık özelleştirme sürecinin de günlük bazdaki tüketim rekoru kırılmış oldu. Dicle Elektrik Dağıtım bölgesinde günlük bazda 6 Temmuz 2014’te 68 bin 586 mWh, 2015’te 73 bin 491 MWh ve 2016 ’da ise 69 bin 357 MWh elektrik tüketimi gerçekleşmişti.

En fazla tüketim Şanlıurfa’da

Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesindeki iller arasında en fazla tüketim ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Şanlıurfa’da gerçekleşti.

Şanlıurfa’da 6 Temmuz günü 34 bin 382 MWh elektrik tüketilirken, bu toplam tüketimin de yüzde 41’ini oluşturdu. Günlük bazda gerçekleşen tüketim sıralamasında 20 bin 295 MWh ile Mardin 2., 18 bin 303 MWh ile de Diyarbakır 3. sırayı aldı. Söz konusu sürede Batman’daki elektrik tüketimi 5 bin 76 MWh, Şırnak’ta 4 b in 663 MWh ve Siirt’te ise bin 492 MWh oldu.

“Kayıt dışına rağmen sorun yaşanmadı”

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Ramazan bayramından bu yana bölge genelinde yaşanan tüketim artışının önce sıcaklar nedeniyle klimalara yüklenilmesi, ardından da tarımsal sulamanın başlamasından kaynaklandığını söyledi. Müşterilerine kesintisiz enerji vermek için tüm tedbirleri aldıklarını da kaydeden Karagüzel, "Gerek EPDK, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kriterlerine uygun olarak müşterilerimize kesintisiz enerji arzı için gerekli tedbirlerimizi önceden almıştık. Bu süreçte planlı kesintiler dışında bölgemizdeki yaklaşık 1.7 milyon müşterimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzı sağladık. Üstelik bunu yüzde 70’lere yaklaşan kayıt dışı ve öngörülemeyen tüketime rağmen gerçekleştirdik. Halkımıza, herkesin kesintisiz enerji alabilmesi için b vesile ile bir kez daha elektriği israf etmeden kullanmaları çağrısını yapmak istiyorum" dedi.