Dicle Elektrik Diyarbakır'da kışa hazır

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan diğer iller gibi Diyarbakır'da da ‘Kış Bakım Planı' çerçevesinde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Plan gereği il genelinde bin 220 kilometre hat bakımı, 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinin bakımı yapılırken, 832 trafoda ise yük dengelemesi yapıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, yılın her mevsiminde olduğu gibi kışın da müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerjisi verebilmek için bakım onarım çalışması yaptıklarını bildirdi. Kış öncesinde de Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın tüketici hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun biçimde hazırladıkları ‘Kış Bakım Planı'nı devreye aldıklarını bildiren İl Müdürü Yaka, şöyle dedi:

"Arıza önleyici bakım onarım faaliyetleri doğrultusunda geçen yıl meydana gelen arızaların analizi yapılarak hazırlanan bakım onarım programını mevsimler ihtiyaçlar ve ihtiyaç duyulan talep-güç gibi parametrelerini göz önüne alarak uyguluyoruz. Bu faaliyetler de önceden yapılan kesinti bildirimleriyle tüketicilerimize düzenli biçimde duyuruyoruz. Bu kapsamda kış öncesi il genelinde 740 kilometre orta ve 480 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam bin 220 kilometre uzunluğundaki iletim hattında gerekli bakımlar yapıldı. Kış aylarında artacak talebi de göz önünde bulundurarak 733 trafo ve 208 dağıtım merkezinde gerekli bakım onarımlar çalışmalarını tamamladık. Ayrıca 832 trafoda yük dengelemesi yaptık. Yine kullanım ömrünü tamamlamış 65 adet panoyu yenileri ile değiştirdik''

Termal kameralı denetim

Bakım ve onarım çalışmalarında teknolojik imkanlardan da azami ölçüde yararlandıklarının altını çizen Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, "Şirketimiz bünyesinde bulunan termal kameralar bu kapsamda etkin biçimde kullanılmaktadır. Termal kameralar ile ile gerçekleştirdiğimiz arıza önleyici bakım onarım çalışmaları sırasında 203 noktada gerekli ölçümler yapılmış ve olası arızalar bu sayede daha gerçekleşmeden belirlenerek, gerekli onarımlar yapılmıştır'' dedi.

İşbirliği ile budama yapılıyor

Kış öncesi özellikle il merkezinde yerel yönetimlerle de işbirliğine giderek enerji nakil hatları için sorun teşkil eden ya da aydınlatmayı engelleyen ağaçların budandığını da hatırlatan Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Uğur Yaka, yapılan arıza önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu yıl arıza sayısı ve arıza sürelerinde ciddi oranda düşüş kaydedildiğini de sözlerine ekledi.