Dicle Elektrik, Enerji Çocuk Naz’ı çocuklarla buluşturdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Enerji Verimliliği Derneği tarafından hayata geçirilen ve bugüne dek Türkiye genelinde 25 binden fazla öğrenciyle buluşan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” adlı gösteri Diyarbakırlı öğrenciler için Vehbi Koç İlköğretim Okulu’nda sahnelendi. Aynı gün içinde iki seans olarak sahneye konulan gösteriyi toplam 500 öğrenci izledi.

Enerjinin çocuklar tarafından verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji tüketimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla başlatılan Enerji Çocuk projesinin faaliyetlerinden bir olan “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları”, evde uygulamamız gereken, enerji verimliliğine katkı sağlayacak bazı konuları eğlenceli bir dille ve oyunlarla anlatıyor. “Tasarrufla Hayat, Daha Güzel Hayat” önerisiyle çocuklara sunulan gösteride enerji kaynaklarının ve tasarrufun önemine değiniliyor. Çocukların enerjiyi verimli kullanmayı öğrenerek, bu yolla önce aile ve ev ekonomisine, sonra da ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.

Çocukların tiyatro oyununu büyük bir keyifle izlemesi ve sık sık oyuna katılım sağlamaları dikkat çekti. Oyunun sonunda çocuklara eğitime yönelik hediyeler dağıtıldı. “Enerji Çocuk Naz ve Arkadaşları” isimli oyun, hafta boyunca her gün Dicle Elektrik Dağıtım’ın sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini dolaşacak. Tiyatro oyunu, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 ilde yaklaşık 2 bin 500 ilkokul öğrencisi tarafından izlenecek.