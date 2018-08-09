Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Araçların teslim alınması sırasında konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bu araçların kesintisiz enerji dağıtımı için kullanılacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda yatırım yapan Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki yatırım tutarını 2018 sonu itibariyle 1 milyar 600 milyon liraya çıkarıyor. Teknolojik yatırımların yanında gerek enerji arzında güvenliği sağlamak, gerekse enerji kalitesini artırmak için özellikle il merkezleri ile ilçelerde iletim hatlarını yer altına alan Dicle Elektrik, yaşanabilecek arızalara hızlı müdahale edebilmek için kablo test aracı filosunu büyüttü.

"Donanımlarımızı artırıyoruz"

Dicle Elektrik Dağıtım, şimdiye kadar sayıları 5 olan kablo test aracı sayısını yeni satın alınan 9 araç ile 14’e çıkarttı. Kablo test araçlarının tesliminde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Şehir merkezleri ve ilçelerimizde vatandaşa kesintisiz ve daha kaliteli enerji temini için iletim hatlarının yer altına alınması seferberliğimiz ile beraber yeraltı şebekelerimizin işletme ve bakım kalitesini artırmak için donanımımızı artırıyoruz. EPDK’nın Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen kesinti süre ve sayılarını azaltmak, bunun yanı sıra müşterilerimize daha hızlı bir şekilde kesintisiz, kaliteli enerji verebilmek için tam donanımlı 9 adet kablo test aracı daha satın alarak, filomuzdaki araç sayımızı 14’e çıkarttık. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi büyük illerimizde daha önce 1 adet olan kablo test aracı sayısı 2’şer ilave ile 3’e çıkarırken, bu sayıyı Batman ve Siirt’te 2’ye çıkardık. Daha önce test aracımızın olmadığı Şırnak’a ise bir adet kablo test aracı tahsis ettik. Böylece kesintisiz enerji tedariğinde önemli bir adım daha atmış olduk’’ dedi.