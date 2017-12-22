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22 Aralık 2017 16:30

Dicle Elektrik: “Kaçak elektrikle mücadele yasal çerçevede yapılıyor”

Şırnak’ın Cizre ilçesinde tahrip edilen 26 elektrik panosunu yenilemek için zaman geçirmeden çalışma başlatan Dicle Elektrik Dağıtım A.

Dicle Elektrik: “Kaçak elektrikle mücadele yasal çerçevede yapılıyor”

22 Aralık 2017 16:30

Ş. kaçak elektrik kullanımı ile mücadelenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mevzuatları çerçevesinde yapıldığını duyurdu.


Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, kaliteli ve kesintisiz elektrik kullanmanın herkes gibi bu bölge insanının da en doğal hakkı olduğunu belirterek, “Ancak bunun önündeki en büyük engel, kaçak elektrik kullananlardır’’ dedi.


Karagüzel, konuyla ilgili olarak, ‘’Devletten sonra bölgeye en büyük özel sektör yatırımını 1,2 milyar lira ile Dicle Elektrik yaptı. Son 4,5 yıldır 61 bin 198 kilometrekare alana sahip bölgemizdeki enerji altyapısını iyileştirmek için çalışıyoruz. Her geçen gün şebekemiz daha da iyileşiyor. Türkiye standartlarına ulaşabilmemiz yolundaki en büyük engel ise, aşırı israfı da beraberinde getiren kaçak elektrik kullanımıdır. Bunun önüne geçmek için her alanda çalışıyoruz. Daha hafta başında kaçağa karşı geliştirdiğimiz Ar-Ge projelerimiz nedeniyle EPDK’dan başarı ödülü aldık. Kaçakla mücadelemiz, yasal zeminde sonuna kadar devam edecektir” dedi.



“Mağdur olan bölge halkı”


Cizre, Viranşehir, Siverek gibi yerlerde panoları parçalamak suretiyle yatırımlarını engelleyenlerin, bu eylemleri ile bölge halkının kesintisiz ve kaliteli elektrik alma hakkını da gasp ettiklerini savunan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, daha sonra şöyle dedi:


“Daha önce de açıkladığımız üzere ASOP çalışmalarımız Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır. Cizre’de olsun, diğer yerlerde olsun tüm alçak panolar aynı yönetmeliğe uygun kuruldu. Bu çalışmanın yapıldığı yerlerde kaçak elektrik kullanımının sona ermesi ile birlikte kesintiler de ‘yok’ denecek düzeye inmektedir. Ancak, bunu istemeyenler önceki gece Cizre’de 26 alçak gerilim otomasyon panomuzu parçaladılar. Bunun öncesinde Viranşehir’de, Siverek’te ve yine Cizre’de onlarca panomuz kırıldı. Öncekiler gibi son olarak Cizre’de tahrip edilen panoları da yeniliyoruz. Yenileme çalışmalarına zaman geçirmeden başlattık. Ancak bu yaşananlar bizden çok bölgede yaşayan halkı mağdur ediyor. Bunun bilinmesi gerekir:”


Bu arada, Cizre’de kaçak elektrik kullanmayı önleyen 26 elektrik panosunun tahrip edilmesi olayı ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü bildirildi.




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