Dicle Elektrik kaçakla çok yönlü mücadele ediyor

Enerji şirketi, ülke ve bölge ekonomisinin yanında elektrik şebekesine de ciddi biçimde zarar veren bu kesimle mücadelesini teknolojik imkanlar, sahadaki denetimleri ve yasal zeminde olmak üzere çok yönlü biçimde sürdürüyor.

Dicle Elektrik, yaklaşık 5 yıllık özelleştirme sürecinde 1.6 milyar liralık yatırım ile Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki enerji altyapısını eskisi ile kıyaslanamayacak ölçüde güçlendirdi. Teknoloji destekli yatırımlar ile tüm şehirlerde enerji iletim hatları yeraltına almaya başlayan, yeni trafolar ve dağıtım panoları ile enerji kalitesini artıran enerji şirketi, en büyük mücadeleyi ise kaçak kullanıma karşı veriyor. Teknolojik yatırımlar sayesine yerleşim alanlarında önemli ölçüde kontrol altına alınabilen kaçak elektrik kullanımına tarımsal sulama dönemlerinde kırsalda rastlanabiliyor. Bu sebeple de Dicle Elektrik ekipleri, güvenlik güçlerinin de desteği ile sorumluluk bölgelerindeki 61 bin kilometre/karelik alanda zaman zaman drone da kullanarak sürekli bir biçimde kaçak denetimi yapıyor. Bu mücadelede çoğu zaman teknolojik imkanları da kullanan enerji şirketi, yasal zemindeki mücadelesine de devam ediyor.

İlkel makara ile enerji çalıyorlardı

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde özellikle de tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik için kullanılan yöntemler saha ekiplerinin çabalarıyla bir bir tespit ediliyor. Enerji şirketinin kaçak kullanımı önlemek için geliştirdiği yöntemlere rağmen her defasında farklı yollara başvuran bu kişilerin elektrik şebekesi hakkındaki bilgileri ise dikkat çekiyor. Geliştirdikleri ilkel yöntemlerle elektrik hırsızlığı yapanlar, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi, enerji şebekelerine müdahale ederek sebep oldukları hasar ve arızalar yüzünden diğer tüketicileri de sık sık enerjisiz bırakıyorlar. Dicle Elektrik ekipleri, son olarak tespit ettikleri kaçak elektrik düzeneği hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bu düzenekle yapılan kaçak elektrik bağlantılarının tümünü iptal etti. Uzunca bir sopanın ucuna bağlanmış makara yardımı ile enerjisi kesik olan yerlere bağlantı yapmak ve orta gerilim hattından kaçak elektrik hattı çekmekte kullanılan bu düzenek ve benzeri düzenekleri kullananlar hakkında ise yasal süreçler başlatıldı.

Enerji hırsızlığına karşı destek çağrısı

Bu arada Dicle Elektrik yetkilileri, şebekelerde oluşturdukları hasarlar yüzünden diğer tüketicilerin kaliteli ve kesintisiz enerji almalarını engelleyen, ülke ve bölge ekonomisine ciddi oranda zarar veren enerji hırsızları ile mücadelede vatandaşlardan destek istedi. Yetkililer, enerji hırsızlığı azaldığı oranda gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde tüketicilerin çok daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi kullanabileceğine vurgu yaptılar.