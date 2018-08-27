Dicle Elektrik mesainin ilk gününe bayramlaşmayla başladı

Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta da bayramlaşma törenlerinde yöneticiler ile çalışanlar bir araya gelerek bayramlaştı.

Diyarbakır’da gerçekleşen bayramlaşma programına katılan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, personel ile tokalaşarak bayramlarını kutladı. Yoğun bir katılımla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen bayramlaşma programında çalışanlar birbirleriyle bayramlaşarak, sohbet etme imkanı buldu. Törende çalışanlara hitap ederek bayramlarını kutlayan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu arttırdığını belirtti.

“Gün birlik olma günü”

Zor bir coğrafyada önemli bir görev yürüttüklerini de belirten Genel Müdür Karagüzel, “Bayramlar küskünlüklerin giderildiği, sevinçlerin paylaşıldığı bir arada, ailece akrabaların eşin, dostun, komşunun hatırlandığı, halinin hatırının sorulduğu günlerdir. Yani bir kaynaşmaya vesilesidir. Bayramlar bir birlik olma beraber olma günleridir. Biz aynı ruhu, aynı düşünceyi şirketimizin içerisinde de uygulamak istiyoruz. Biz bir olalım, beraber olalım. Üzüntülerimizde beraber üzülelim, sevinçlerimizde beraber sevinelim ve sıkıntıların beraberce üstesinden gelelim. Şu ana kadar böyle geldik. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz, beraberce geleceğiz” dedi.