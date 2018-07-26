Dicle Elektrik yatırımları Diyarbakır’da hız kesmiyor

Dicle Elektrik sorumluluk bölgesinde devam eden yatırımlarına ek olarak Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 5 milyon 300 bin liralık yatırım daha başlattı.

Her türlü dış etkenin yanında olası müdahalelere de açık olan havai iletim hatlarını yeraltına alarak elektrikte arz güvenliğini sağlayan Dicle Elektrik Dağıtım, modern kentlerin kurulmasına da öncülük ediyor. Yatırımlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun “Hizmet Kalitesi” ve “Tüketici Memnuniyeti” yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Metropol bölgesinde AG-OG Yeraltı Tesis Yapımı işinde toplamda 24 trafo bölgesinde çalışma yapacak. Söz konusu çalışma ile eski iletkenler sökülerek 110 kilometre kablo montajı yapılacak. Yatırımla birlikte Metropol bölgesindeki kurulu güç de yüzde 43 oranında artacak. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü, Metropol bölgesindeki cadde ve sokak aydınlatmalarını da ihmal etmiyor. Yatırım çalışmaları sırasında yeni yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeye toplam 617 adet aydınlatma direği dikilecek.

“Yatırım 15 Ekim’e kadar tamamlanacak”

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 6 bin 700 abonelerinin bulunduğu Metropol bölgesinde başlayan yatırımın 15 Ekim’e kadar tamamlanmasının planlandığını belirterek, “Burada yarınların enerji şebekesini kurmak için kolları sıvadık. Metropol bölgesindeki yatırım miktarımız 5 milyon 300 bin liradır. Mayıs ayında fiilen başlattığımız saha çalışmalarımızda yüzde 40 kadar gerçekleşme sağladık. Yatırım bölgesinde bulunan abonelerin sayaç ölçü devrelerini, yatay sayaçlı uzaktan haberleşmeli ölçü devreleri ile değiştiriyoruz. Bu sayede daha etkin bir abone denetimi sağlayabileceğiz. Dağıtım hatlarımızı yeraltına alırken bölgedeki kurulu elektrik gücünü de yüzde 43 oranında artırıyoruz. Kurmakta olduğumuz yeni şebeke ile hem kesintileri minimize edeceğiz, hem de müşteri memnuniyetini artıracağız. Sorumluluk bölgemizde adım adım kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtım hedefimize ulaşıyoruz” dedi.