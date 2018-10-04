Dicle Elektrik Yöneticileri basın mensupları ile sohbet toplantısında buluştu

Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ve İl Müdürü Uğur Yaka, Diyarbakır'daki ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya geldiler. Bu sabah gerçekleşen ve sıcak bir havada geçen toplantıda yetkililer basının, dolayısıyla da tüketicilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi, şirketin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Diyarbakır'daki basın kuruluşlarının tümünün temsilcilerinin katıldığı sohbet toplantısında konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, katılımdan dolayı teşekkür etti. Bu tür toplantıların basın üzerinden toplumun bilgi sahibi olması ve şeffaflık açısından sağladığı yararlarından söz eden Genel Müdür Karagüzel, Dicle Elektrik olarak Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'in yanı sıra Diyarbakır'da da faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Diyarbakır'a 536 milyonluk yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, şirketin bin 296 personel ve 340 araçla Diyarbakır genelinde 15 bin 355 kilometrekare alanda 1,6 milyon nüfusun yanında 519 bin aboneye kesintisiz enerji hizmeti verdiğini ifade etti. Karagüzel, özelleştirmeden bu yana geçen 5 yıl içerisinde kentte 334 milyon liralık yatırımın tamamlandığını, 2019'da ise bu rakamı toplamda 536 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

İlçelere göre yatırım miktarları

Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, özelleştirme sonrasında gerçekleştirilen ve halen devam eden yatırımlardan ilçelerin aldığı payı ise şöyle açıkladı:

“Bağlar'da yapılan yatırım 25,2 milyon lira, planlanan yatırım miktarı 14,2 milyon liradır. Bismil'de yapılan yatırım 27,6 milyon lira, planlanan 15,5 milyon liradır. Çınar'da yapılan yatırım 27,5 milyon lira, planlanan 15,5 milyon liradır. Çermik'te yapılan yatırım 7,5 milyon lira, planlanan 4,2 milyon liradır. Çüngüş'te yapılan yatırım 6,1 milyon lira, planlanan 3,4 milyon liradır. Dicle'de yapılan yatırım 6,7 milyon lira, planlanan 3,8 milyon liradır. Eğil'de yapılan yatırım 7,1 milyon lira, planlanan 4 milyon liradır.”

Karşılaşılan zorluklardan söz etti

Dicle Elektrik olarak hizmet bölgesinde karşılaştıkları sorunlardan da söz eden Genel Müdür Karagüzel, zaman zaman sayaçların okunamaması, görevlilerin engellenmesi, araç gereçlerin tahrip edilmesi gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade etti. Karagüzel, yaklaşık 1 milyon 800 aboneleri bulunan bölge genelinde 90 bin kadar abonenin sayacının güvenlik ve engelleme gibi sebeplerle okunamadığına da dikkat çekti.