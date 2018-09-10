Dicle Elektrik'in eğitim bursu ödüllü yarışması sonuçlandı

Dicle Elektrik tarafından 11-18 Ocak tarihleri arasında kutlanan Enerji Tasarrufu Haftası'nda başlatılan ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan “Elektrikte Kaçak ve İsrafa Karşı En İyi Mesaj ve En İyi Afiş Tasarımı Yarışması” sonuçlandı.

Dicle Elektrik hizmet bölgesinde kaçak elektrikle mücadele ve enerji tasarrufu konularına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmada birinciliği Mardin'de yaşayan ve Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencisi olan Abdullah Güler kazandı. Abdullah Güler, Dicle Elektrik'ten lisede okuyacağı her yıl için 5 bin lira eğitim bursu ve ailesiyle 1 haftalık tatile hak kazanmış oldu. Abdullah Güler'in “Kaçak Önce Aydınlatır, Sonra Hayat Karartır” sloganıyla tasarladığı afiş birinciliğe layık görülürken, yarışmada ikinciliği Şanlıurfa'dan Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Buse Birsen Gülümser'in “İsrafı Karart, Geleceği Aydınlat” sloganıyla tasarladığı afiş kazandı. Diyarbakır'dan Silvan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ferhat Yavuz'un “Tasarruf Yapalım, Geleceğe Güzel Bir Dünya Bırakalım” sloganı ve afiş tasarımı ise üçüncü oldu. Yarışmada ikinci olan Buse Birsen Gülümser lisede okuyacağı her yıl için 5 bin lira, üçüncü olan Ferhat Yavuz ise 3 bin 500 lira eğitim bursu alacak.

Burs şartları

Dicle Elektrik tarafından karşılanacak eğitim bursları, yarışmada dereceye giren öğrencilerin sınıflarını başarıyla geçmeleri, okula devam ediyor olmaları ve disiplin suçu işlememiş olmaları şartıyla devam edecek. Yarışmanın sonuçları ve kazanan eserler Dicle Elektrik'in resmi web sitesi olan www.dicleelektrik.com.tr sayfasında da yayımlandı.