Dicle Elektrik’te hedef büyük

Daha önce Siirt, Batman, Mardin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen iftar programlarının sonuncusu ise Diyarbakır’da düzenlendi. İftara Dicle Elektrik gurubunun şirketlerinde çalışanların yanı sıra yöneticiler ve vatandaşlar da katıldı. İftar nedeniyle Ankara’dan Diyarbakır’a gelen Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Ramazan’ın sevgi, yardımlaşma ve mağfiret ayı olduğunu söyledi. Atalay, “Allah her günümüzü, her Ramazanımızı böyle bir arada birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde güzellik içerisinde kılsın. Değerli arkadaşlar beşincisini idrak ettiğimiz Dicle Diyarbakır ili geleneksel iftar programı, her sene bir birinden daha güzel daha nezih ortamlarda buluşturuyor bizi. İnşallah sizlerle çok daha güzel ortamlarda nice yıllar bir arada olacağız çünkü şirketimiz her gün daha da güçleniyor, bölgesine çok daha iyi hizmet sağlıyor. Bizim bir görevimiz var; Dicle ailesi olarak bu bölgeye çok daha kaliteli enerji tedarikini sağlamak, altyapı hizmeti götürmek, yatırım yapmak, hülasa vatandaşı memnun etmek. Sizlerin sayesinde her geçen gün bu hizmetlerimiz bu götürdüğümüz servislerimiz daha da iyi oluyor, inşallah çok daha iyi olacak. Ülkemizin, memleketimizin gelecekte en iyi şirketi olacağız. Buraya baktığım zaman sizlerde ümit görüyorum, karşımda genç, dinamik bir çalışan arkadaş grubu görüyorum maşallah. Allah hepinize yar ve yardımcı olsun” diye konuştu.

Vatandaşlar teşekkür etti

Yapılan konuşmalar ve okunan duaların ardından iftar programına katılan bin 100 kişi okunan ezan ile birlikte oruçlarını açtı. Çalışanlar ve yöneticilerin bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulunduğu iftar programında, Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, şirketin konuğu olarak programa katılan vatandaşları ziyaret etti ve onlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlar, iftar programına davet edildikleri için Karagüzel’in şahsında Dicle Elektrik’e teşekkür etti.