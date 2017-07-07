Dicle Elektrik’te hedef ilk 5

Çalıştayda Dicle Elektrik Dağıtım’ın, işletme ve hizmet kalitesi açısından ülke genelindeki ilk 5 şirket arasına girilmesi hedef olarak belirlendi.

Çalıştaya katılarak bir konuşma yapan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, özelleşmenin gerçekleştiği 2013’ten bu yana geçen sürede gerek çalışanlar, gerekse yöneticilerin sorunların giderilmesi için adeta insanüstü bir çaba sergilediklerini söyledi. Karagüzel, “Önce bu çabada payı olan herkese huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu işleri artık kurumsal bir yapı içerisinde yapmamız gerektiğine inandık. Bizim temel amacımız gerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yönetmeliklerinde, gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yönetmeliklerinde yer aldığı gibi müşteriye kalitesi sürekli, kabul edilebilir enerji sunmak. Bunun yolu da doğru kabul edilebilir bir işletme bakım faaliyetinden geçiyor. Biz de artık ciddi yatırımlar yapıyoruz. Devir sonrası bu yılla birlikte bir milyar lira civarında bir yatırımımız oldu, oluyor. Bu yatırımların müşteri memnuniyetine dönüşmesi için de sahada ciddi bir bakım onarım ve işletme faaliyetinin olması gerekiyor. Düzenlediğimiz bu çalıştayın da ana gayesi budur. Burada gerçekleşecek olan beyin fırtınasının şirketimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum” dedi.

“Hedef ilk 5 şirket arasına girmek”

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ise, bölgede görev yapan 100 kadar mühendis ile bir araya geldikleri çalıştayda kısa ve uzun vadeli hedeflerin ortaklaştırıldığını ifade etti.

Özelleştirmeden bu yana geçen 4 yıllık sürçte önemli çalışmalara imza attıklarını, kurumsallaşan, hizmet kalitesini arttıran ve kendine güvenen bir şirket olma yolunda kararlı adımlar ile ilerlediklerini de kaydeden Genel Müdür Yardımcısı Tüzün, “Kayıp kaçak oranının düşürmekle beraber, işletme ve hizmet kalitesi açısından ülke genelindeki ilk 5 şirket arasına girmeyi hedef olarak önümüze koymuş bulunuyoruz” diye konuştu.

Çalıştay yarın sona erecek

Daha sonra İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, 2017 yılında başlatılan çalışmalar, mevzuatsal yükümlülükler, şebeke durumu, arıza istatistikleri, bakım onarımlar, sistemlerin takibi açısından mevcut durum, karneler, ana hedefler, birimler arası koordinasyon ve beklentiler konusunda sunum yaptı. Çalıştayın ilk gününde öğleden sonraki 2. oturumunda ise Dicle Elektrik Yatırım Saha Operasyonları Müdürü Hasan Ademhan, saha çalışmalarında teknolojik imkanları öne çıkarılarak, fiziksel mekanları iyileştiren, can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalar ile ilgili plan ve hedefleri anlattı. İşletme Birimleri Çalıştayı, Sistem Yönetimi ve Otomasyon Müdürü Mehmet Türk’ün koruma sistemlerinin önemi, teknik kalitenin arttırılması, kompanzasyon ve fider açma sistemlerinde yapılan çalışmalarda mevcut durum konusundaki sunumu ile sona erdi.