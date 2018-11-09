Dicle Elektrik'ten 3 bin 500 personele yüksekte çalışma eğitimi

En tehlikeli iş kollarından biri olan elektrik dağıtımında hizmet veren Dicle Elektrik'teki iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, olası iş kazalarının önüne geçilebilmesi için saha çalışanlarına yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Diyarbakır'da başlatılan bu eğitimler, daha sonra şirketin sorumluluk bölgesini oluşturan Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.

Hizmet verdiği iş kolu nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusuna büyük önem veren Dicle Elektrik, daha önce kendileri de 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi alan İSG uzmanları aracılığı ile yaklaşık 3 bin 500 saha çalışanına yüksekte çalışma eğitimi vermeye başladı. Diyarbakır'da başlatılan teorik ve pratik eğitimler, ardından diğer illerde gerçekleştirilecek. Diyarbakır'da bulunan şirkete ait eğitim sahasında çalışanlara pratik olarak demir, beton ve ağaç direklere güvenli biçimde tırmanma ve inme eğitimleri verildi. Tırmanma, direk üzerinde çalışma ve inme sırasında yapılan hatalara dikkat çekilen eğitim sırasında, bunların neden olacağı kazalar ve sonuçları hakkında geçmişte yaşanan örneklerden de yola çıkılarak uyarılar yapıldı.

Hem eğitim hem denetim

Dicle Elektrik İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut, yüksekte çalışma eğitimiyle ilgili bilgiler verirken, hedeflerinin sıfır iş kazası olduğundan saha çalışanlarına sadece teorik ve pratik eğitim vermekle kalmadığını belirterek, “Bizim sektörde saha çalışanlarının tümünün yüksekte çalışma eğitimi alması zorunluluktur. Burada da yüksekte çalışmak durumda olan personellerimize uzmanlarımız tarafından teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Onlara doğru çalışma prensiplerini göstererek işlerini güvenli araç ve ekipmanlarla yapmalarının neden gerektiğini pratikte yaşanmış örnekleri ile gösteriyoruz. Bu eğitimler sayesinde işçi sağlığını en fazla tehdit eden yüksekten düşme vakaları çalışanların, aldıkları bu eğitimleri pratikte de uygulamaları durumunda tehlikesiz bir hal almaktadır. Hedefimiz sıfır iş kazası olduğundan saha çalışanlarımıza sadece teorik ve pratik eğitim vermekle kalmıyor, kesintisiz saha denetimleri yapıyoruz” dedi.