Dicle Elektrik'ten Bağlar'a 1 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın son yıllarda büyük gelişme gösteren merkez Bağlar ilçesindeki 3 mahallede yaşayan bin 500 aboneye eskisinden daha kaliteli ve kesintisiz enerji verebilmek için 1 milyon liralık yatırım yapıyor.

Sorumluluk bölgesindeki tüm illerde tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için 3K projesi çerçevesinde yatırımlarını artıran Dicle Elektrik, Diyarbakır'ın merkezdeki en kalabalık içesi olan Bağlar'a bağlı Ali Pınar, Yunus Emre ve Yeniköy mahallelerinde 1 milyon liralık bir yatırım için çalışma başlattı. “Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 7. Cadde ile Mardin Yolu Arası Yeraltı AG/OG ASOP Yapım İşi” olarak isimlendirilen yatırım çalışması ile yaklaşık 10 kilometrelik alçak ve orta gerilim hattı yeraltına alınıyor. Yatırım bölgesindeki havai hatlar ise toplanıyor. Bölgede 150 adet yeni beton elektrik direği dikilirken daha önce yapıların içerisinde oldukları için her türlü müdahaleye açık bulunan sayaçlar bu direklerin üzerine kurulmakta olan uzaktan okuma kapasitesine sahip panolara yerleştiriliyor. Ayrıca mevcut aydınlatma sistemi 200 yeni aydınlatma armatürü ile desteklenerek, cadde ve sokak aydınlatması artırılıyor.

Daha kaliteli ve kesintisiz enerji için

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü yetkilileri, Ali Pınar, Yunus Emre ve Yeniköy mahallelerindeki bin 500 aboneyi etkileyecek olan yatırımla ilgili bilgi verdi. Yetkililer, “Bu yatırım ile amacımız abonelerimize eskisine göre daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermektir. Söz konusu bölgede daha önce kayıt dışı elektrik kullanımı nedeniyle ne kadar denetim yapsak da enerji kalitesi ne yazık ki istediğimi değerlerde değildi. Kayıt dışı elektrik kullanımları daha çok harici faz yoluyla yapıldığından burada elektrik sayaçlarını yapıların içerisinden direk üstü panolara alıyoruz. Bu sayede abonelerimize artık kayıpsız, kesintisiz ve çok daha kaliteli elektrik enerjisi verebileceğiz” dedi.