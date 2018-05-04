Dicle Elektrik’ten Bismil’e 27,5 milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, DİYARGAZ Genel Müdürü Mehmet Salih Deniz ve Dicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka Bismil ilçesine daha kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti vermek için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlarla da bir toplantı gerçekleştirilerek yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi. İlçeye 2018 yılı içerisinde yaklaşık 27 buçuk milyon liralık bir yatırımla enerji dağıtım şebekesi hizmeti ile faaliyet yürüteceklerini belirten Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, “Proje kapsamında 85 trafo bölgesinde 12 bin abonemize kesintisiz ve kaliteli enerji sunma gayreti içerisinde yaklaşık bin 400’e yakın aydınlatma direği montajı, 200 bin metrenin üzerinde yeraltı kablosu ve 20 bin metreküpün üzerinde kazı ile 31 Aralık 2018 tarihinde tamamlanması ön görülen bu projeyi daha hızlı bir süreç hedef önümüze koyarak 10. ayın sonlarında tamamlama gayreti içerisinde olacağız. Böylelikle Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan Bismil’de daha kesintisiz ve kaliteli bir enerji hizmetinin yanında düşük teknik kayıplarla ve kaçakla mücadeleyi sağlamış olacağız ama en güzeli bu Bismil sokakları bu yılın sonunda daha güzel bir görüntüye ulaşacak. Yürütülecek çalışma sonunda kurulu gücümüz yaklaşık yüzde 37’ler civarında artış gösterecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Doğalgaz çalışması kapsamında da Bismil sokaklarında toplam 120 kilometrelik bir kazı yapılacak. Vatandaşlar ve esnaf kazılardan olumsuz etkilenmesin diye ilçede doğalgaz ve elektrik tellerinin yer altına alınma işleminin 15 Ekim 2018 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2018 yılı sonu itibariyle Diyarbakır kent merkezi elektrik şebekesinin yüzde 65’inin yer altına alınması hedefleniyor.