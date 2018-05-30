Dicle Elektrik’ten Bismil’e 5 yılda 32 milyonluk yatırım

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden olan Bismil’in elektrik altyapısı özelleştirme sonrasında gerçekleştirilen yatırımlarla iyileştiriliyor. Hızlı göç alan ilçelerden de olan Bismil’de Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğü tarafından özelleştirmenin hemen ardından bir milyon 750 bin lira harcama ile 17 bin 500 metre uzunluğunda enerji nakil hattı döşendi. Ardından 500 bin lira harcama ile küçük ek tesisler yapıldı, vatandaş talepleri çerçevesinde değişik yerlerde toplam bin adet direk montajı gerçekleştirildi. İlçe genelinde 2 milyon liralık havai şebeke yatırımı da gerçekleştiren Dicle Elektrik, 10 köyde ilave faz montajı ve 200 adet armatür montajı için de 250 bin liralık yatırım gerçekleştirdi.

Kurulu güç yüzde 37 artacak

Yatırımlarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri ile elektrik dağıtımına ilişkin hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım, şimdi de hızla büyüyen ilçenin elektrik sorununu kalıcı olacak çözüyor. Enerji şirketi bunun için kısa süre önce 27 milyon 500 bin lira yatırım ile “2018 Yılı Diyarbakır İli Bismil İlçesi Alçak ve Orta Gerilim Yeraltı Kablolu Şehir Şebekesi Yapım İşi”ni başlattı. Çalışmaları hızla süren yatırım tamamlandığında ilçenin kurulu elektrik gücü yüzde 37 oranında artırılarak 41,2 MVA’dan 56,4 MVA’ya çıkacak. Bu yatırım ile Dicle Elektrik, ilçedeki 12 bin abonenin yaşamına olumlu anlamda dokunmuş olacak. İlçede daha önce havai hatlardan kaynaklanan arızalar neredeyse tamamen sona erecek. Çalışmalar ise halkın kazılardan daha fazla etkilenmemesi için 2,5 ay öne çekilerek önümüzdeki ekim ayı ortasında tamamlanacak.