Dicle Elektrik’ten bölgeye 1,2 milyarlık yatırım

Bölgenin enerji şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Dicle Elektrik, bu süre içerisinde bölge illerinin enerji altyapısını iyileştirmek için 1,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirmekle kalmadı, özelleştirme öncesi 2 bin olan çalışan sayısını da yaklaşık 6 bine çıkardı.

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinden tüm dünyada olduğu gibi Güneydoğu’da da burada yaşayan halk kazançlı çıktı. Öyle ki özelleştirmenin gerçekleşmesinin ardından geçen 4 yıllık süre içerisinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile ilçelerindeki enerji altyapısı ciddi biçimde yenilendi. Halen devam eden enerji altyapısının yenilenmesi için Dicle Elektrik tarafından yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Elektrik altyapısının, bölgenin ve bölge insanının daha kaliteli, daha güvenli ve sürdürülebilir bir seviyeye yükselmesi için en önemli araç olduğu gerçeğinden yola çıkan Dicle Elektrik, yılların birikmiş sorunlarını peyder pey çözerek, bölgenin ekonomisinin yanında sanayisi, ticareti ve turizminin gelişmesi için de kilit bir rol üstlendi.

4 yılda gerçekleşen yatırımlar

Dicle Elektrik tarafından 4 yılda 800 milyonu tamamlanan, 400 milyonu ise devam eden yatırımlar için olmak üzere 1,2 milyar lira harcanan yatırımlar ile öncelikle şehir merkezlerindeki elektrik şebekeleri yenilendi. Buralarda onlarca kilometrelik şebeke iletim hattı yeraltına alındı. Bu sayede hem görsel kirlilik önlendi, hem de enerji kalitesi artırıldı. Yine şehir merkezlerindeki aydınlatma sorunları ciddi boyutta giderilirken, diğer yandan da kırsaldaki altyapı sorunlarına el atıldı. Ülke genelindeki 21 dağıtım şirketi arasında ilk AR-GE merkezini kuran Dicle Elektrik, yine bölgenin en büyük geri kazanım atölyesini kurdu.

Enerji şirketinin yatırım amacıyla gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı projelerden bazıları şöyle:

“Teknik kayıp oranının düşürülmesi, şebekenin enerji kalitesinin uzaktan izlenip raporlandığı Teknik Kalite İzleme Sistemi, tüm şebeke envanterinin noktasal işlendiği ve saha uygulamalarına entegre edildiği coğrafi bilgi sistemleri geliştirme, enerji atlası uygulaması kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin kamu coğrafi verilerine erişimi, iş süreçlerinde kullandırılması ve tüketicilerin internet tabanlı bir yazılımdan kesinti ve arıza bilgilerine erişiminin sağlanacağı yazılımın geliştirilmesi, Sahada yapılan tüm operasyonların tabletler ve elektronik sistemlerle yönetildiği ‘Saha Yönetim Sistemi’, arıza ve şikayetlerin direk ulaştırıldığı Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kurulu ‘Çağrı merkezi’, kayıp ve usulsüz enerji kullanımı ile sürekli mücadele, Büyük müşteriler müdürlüğü kurulması, endeks okuma, endeksör ihbar analiz, icra etkinliğinin artırılması, sayaç toplulaştırma yatırımları, Primer pano uygulama, Sayaç ve modem teknolojisi haberleşme stratejisi, Mekanik sayaç değiştirme, elektrik dağıtım şebekesinde kaçakla mücadele hususunda dünya uygulamalarının araştırılması, enerjinin kriptolanması, Smart grid altyapısı, Hiç sayacı olmayan 20 bin tarımsal trafoya OSOS ve sayaç takılması, yeni nesil akıllı sayaçlar, Kentsel alanda AG dağıtımın dönüşümü, Örnek köy ve Dicle Dijital Dönüşüm Projesi.’’

Kayıp kaçak oranı düşürüldü

Dicle Elektrik bir yandan yatırımlar yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) öngördüğü biçimde müşterilerine kaliteli elektrik enerjisi verme çabasını sürdürürken, diğer yandan kayıt dışı kullanım ile de ciddi bir mücadele gerçekleştirdi. Enerji şirketi, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyen kayıt dışı kullanım ile mücadelede teknolojiden de en üst düzeyde yararlanmak için de yatırımlar gerçekleştirdi. Özellikle tarımsal alanda yüzde 92 düzeyinde olan kayıt dışı kullanım ile tüm olumsuzluklara rağmen sahada yapılan kararlı mücadele de kayıt dışı tüketimin azalmasında etkili oldu. Tüm bunları sahadaki kararlı mücadele ile birleştiren Dicle Elektrik, özelleştirme döneminde yüzde 74 dolayında olan kayıt dışı elektrik kullanımını yüzde 67’ye kadar düşürerek önemli bir başarıya imza attı.

6 bin kişiye iş imkanı sağladı

Sadece bir elektrik şirketi olmadığını, bölge insanının hayatına olumlu açıdan dokunduğunu her fırsatta gösteren Dicle Elektrik, Güneydoğu’nun en büyük özel şirketi olmanın gereğini de yerine getirdi. Özelleştirmeden önce bünyesinde sadece 2 bin kişinin istihdam edildiği Dicle Elektrik’te, özelleştirmenin ardından kadrolu personelinin yanında saha çalışanları ve alt hizmetlerde çalışanlar ile birlikte yaklaşık 6 bin kişi iş ve aş imkanı buldu. Çalışanlarının neredeyse tamamı bölge insanından oluşan enerji şirketi, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kurduğu çok dilli çağrı merkezleri sayesinde de yine çok sayıda genç işsize istihdam alanı yarattı.

Enerji şirketi, istihdam imkanlarının yanında yaptığı alış verişler sayesinde de bölge ekonomisine ciddi katkılar sağladı. Dicle Elektrik, sosyal sorumluluğunun gereği olarak da her fırsatta yöre halkının yanında ve destekçisi oldu.

“Hedef daha kaliteli hizmet”

Bundan sonraki hedefleri ile ilgili konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, kurulan tüm bu sistemler ve projeler ile vatandaşa EPDK’nın belirlediği hedefler doğrultusunda kaliteli enerji sunmak olacağını belirtti. En büyük hedeflerinin müşteri memnuniyeti olacağının altını çizen Karagüzel, “Bölgenin enerji altyapısını daha da geliştirip güçlendirmek için bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte yıllardır yapılamayan işleri yapıp tamamlamak ve böylece müşterilerimize daha kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunma istiyoruz. Bu çerçevede müşteri memnuniyetini çok önemsiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise halen yüzde 65’ler düzeyindeki kayıt dışı tüketimi yüzde 60’lara indirmektir. Bunun için de gerek teknolojik yatırımlarımız, gerekse saha çalışmalarımız devam edecektir” dedi.