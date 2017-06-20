Dicle Elektrik’ten Kayapınar’da 14,3 milyon liralık yatırım

Toplam 3 etaptan oluşan ve ekim ayında tamamlanması planlanan yatırım çalışmaları için 14 milyon 312 bin lira harcama yapılacak.

Sorumluluk bölgesindeki yaklaşık 1,7 milyon müşterisine kesintisiz enerji tedarik etmek için çalışan Dicle Elektrik Dağıtım, bu amaçla planlanan yatırımlarını da aksatmadan sürdürüyor. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 14 milyon 312 bin liralık ‘Dicle EDAŞ Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Gaziler Semti AG-OG Yeraltı Elektrik Tesisi’ işi ile ilgili bilgi verdi. Yaka, 3 etaptan oluşan yatırımın ilk etap çalışmalarının kısmen tamamlandığını belirterek, “Bu yatırım ile birlikte Gaziler’de bulunan mevcut beton direkli havai hatlardan oluşan AG (Alçak Gerilim) ve OG (Orta Gerilim) dağıtım şebekesi yer altına alınıyor. Bunun ile birlikte 17.260 elektrik müşterisinin sayaç ölçü devresinin ıslahatını da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yatırımımız tamamlandığında, hem kayıt dışı elektrik kullanımını minimize edeceğiz, hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)’nun öngördüğü biçimde bu mahalledeki 17 bin260 müşterimize kesintisiz ve kaliteli enerji temin edeceğiz” dedi.

“Ekim ayında tamamlanacak”

İl Müdürü Yaka, Gaziler Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan 3 etaplık yatırım hamlesinde ilk etap çalışmaları için 5 milyon 114 bin lira ayrıldığını kaydederken, “Çalışmalarımız olanca hızı ile devam ediyor. Ekim ayına kadar 3 etabı da tamamlamayı planlamaktayız. İlk etap çalışmalar kapsamında, şimdilik 6 bin müşterimizin sayaç ölçü devresi, yatay sayaçlı uzaktan haberleşmeli ölçü devreleri ile değiştirildi. Tesis çalışmalarında yüzde 55 seviyesinde saha gerçekleşmesi sağlamış bulunuyoruz” diye konuştu.

“Kurulu güç yüzde 20 artacak”

Yaka, söz konusu yatırım ile yapılmakta olan yeraltı şebekesi kapsamında yaklaşık 50 bin metre AG ve OG yeraltı kablosu kullanılarak 390 adet aydınlatma direğinin yanı sıra, 150 adet box panonun montajının yapılacağını söyledi. Yaka, toplamda 18 trafo bölgesinde çalışma yapılarak kurulu gücün yüzde 20 oranında artırılacağını, bu sayede bölgedeki müşterilerine daha kaliteli ve kesintisiz enerji tedariki sağlayabileceklerini sözlerine ekledi.