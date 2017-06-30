Dicle Elektrik’ten klima uyarısı

Enerji şirketinden yapılan açıklamada, vatandaşlardan elektriği kontrollü kullanmaları istenirken, “Üzülerek belirtmek isteriz ki kayıt dışı ve kontrolsüz tüketim nedeniyle bölge genelindeki şebekelerimiz iyiden iyiye zorlanmaya başlamıştır” denildi.

Söz konusu bu sebeplerle 5 gün öncesine kadar 43 bin MWh bölgedeki elektrik tüketimi bir anda 65 bin MWh’ye yükseldi. Sulama sezonunun henüz tam olarak başlamadığı bölgede, söz konusu tüketim artışının kaynağını soğutma amaçlı kullanılan klimalar oluşturuyor. Bu da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlediği kriterlerde kesintisiz ve kaliteli enerji sunma çabası içerisinde bulunan Dicle Elektrik Dağıtımın, müşteri memnuniyeti eksenli çalışmalarını aksatıyor.

En fazla artış Şanlıurfa’da

Dicle Elektrik Dağıtımın verilerine göre son 5 gün içerisinde en fazla elektrik tüketimi termometrelerin 60 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa’da yaşandı. Şanlıurfa’da günlük elektrik tüketimi 16 bin MWh’den 27 bin 000 MWh’ye kadar çıktı. Son 5 günde Dicle Elektrik Dağıtımın sorumluluk bölgesindeki Mardin’de elektrik tüketimi 7 bin MWh’den 12 bin MWh’ye, Diyarbakır’da 12 bin MWh’den 16 bin MWh’ye, Şırnak’ta 3 bin MWh’den 4 bin 500 MWh’ye, Batman’da 3 bin MWh’den 4 bin MWh’ye ve Siirt’te ise bin 100 MWh’den bin 500 MWh’ye yükseldi.

Konfor sıcaklığı 25 derece

Uzmanlar, klima kullananlar için “Konfor sıcaklığının” 25 derece olduğunu hatırlattı. Klimalarda minimum soğutma derecisinin 18 olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda yanlış bilinenlere açıklık getirirken, “Çoğu kişi klimayı 18 dereceye aldıklarında cihazın 18 derece üfleyeceğini sanıyor. Oysa işin gerçeği böyle değil. Kumanda da yazan derece, ortam sıcaklığını getirmek istediğimiz ısı derecesidir. Doğru kullanılan bir klima ile ideal ortam sıcaklığı 25 derece olmalıdır. Ortam bu sıcaklığa ulaşınca klima zaten kendiliğinden devre dışı kalır. Bu nedenle bazılarının yaptığı yanlış uygulamalarda olduğu gibi kapı pencere açmaya da gerek kalmaz. Sürekli 18 derecede çalışan klimalar hem gereğinden fazla enerji harcar, hem de hastalıklara neden olabilir” dedi.

“Kontrollü kullanın” çağrısı

Sıcakların etkisi ile elektrik tüketiminde yaşanan ani artış, elektrik şebekelerini de zorlamaya başladı. Hem tüketimin neden olduğu aşırı yük, hem de havadaki aşırı sıcaklık yüzünden bir çok yerleşim biriminde şebekeler daha büyük sorunların yaşanmaması için otomatikman devre dışı kalarak kendini korumaya alıyor. Bu da kısa süreli elektrik kesintilerine neden olabiliyor. Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, daha çok kayıt dışı tüketim yüzünden şebekelerin zorlandığına dikkat çekti. Karagüzel, “Herkesin ortamı soğutarak sıcaklardan korunmaya elbette hakkı vardır. Ancak biz enerji şirketi olarak, tüketimde aşırıya kaçılmamasını istiyoruz. Kayıt dışı kullananlar aşırı derece elektriği israf ediyorlar. Klimayı kapatmak yerine kapılarını pençelerini açarak ortam sıcaklığını dengeliyorlar. Bunu yapanlar, şebekenin devre dışı kalmasına neden olarak, diğer vatandaşları sıkıntıya sokuyorlar. Bir diğer konu ise, müşterilerimizin güç anlaşmasına uymalarıdır. Meskenler için veya işyerleri için belli bir güçte elektrik almak üzere anlaşma yapan müşterilerimiz, bunun çok üzerinde elektrik çektiklerinde şebeke zarar görüyor. Bizim dağıtım planlamamızı da zora sokabiliyorlar. Bölgemizin şartlarını da göz önüne alarak trafoları zaten kapasitelerinin üzerinde tesis ediyoruz. Buna rağmen aşırı yüklenme yüzünden trafolar yetersiz kalabiliyor, hatta yanabiliyor. Bu sebeple herkesi klimalar başta olmak üzere elektrikli aletlerini kullanırken son derece ölçülü davranmaya çağırıyoruz. Müşterilerimiz ile el ele vererek bir nevi ‘afet’ sayılabilecek bu süreci sorunsuz atlatabiliriz” diye konuştu.