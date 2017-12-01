Dicle Elektrik’ten muhtarlara özel WhatsApp grubu

Dicle Elektrik Dağıtım Hani Şube Müdürü Turgut Yanar, yerel yönetimlerle koordinasyonu güçlendirmek için teknolojinin sunduğu iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Yanar, muhtarların elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi olduğuna dikkat çekerek, “Dicle Elektrik müşterileri ile daha kolay iletişim kurmayı, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini kısa sürede karşılamayı hedefliyor. Bu nedenle tüketicilerimizin temsilcisi konumunda bulunan muhtarlarımız ve onlarla olan iletişimimiz bizim için büyük önem arz ediyor. Muhtarlarımızın kurumumuza rahat ulaşabilmesi için daha önce Alo 186 Çağrı Merkezi bünyesinde ’Acil Muhtar Hattı’nı oluşturarak muhtarlarımızın sisteme erişimini kolaylaştırdık. Daha sonra İlçe merkezindeki muhtarlarımızın tamamının dahil olduğu bir WhatsApp grubu kurduk. Oluşturulan Whatsapp grubundan talep ve şikayetleri anında değerlendirilip, muhtarlarımızın sorumlu olduğu bölgelerdeki çalışmalar kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek" dedi.

Yanar, Dicle Elektrik’in ulaşılabilir bir kurum olma yönünde önemli adımlar attığını dile getirerek, Whatsapp grubunun olası arızalar esnasında muhtarların yetkililerle iletişime geçmesinde büyük kolaylık sağlayacağına vurgu yaptı. Yanar, sorumlu oldukları mahallelerde enerji ile ilgili son dönemlerde yaşanan sıkıntıların da hafta içinde giderileceğini belirterek, kış mevsimine girdiğimiz bu ayda yaşanacak sorun ve sıkıntıların ise kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını söyledi.