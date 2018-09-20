Dicle Elektrik'ten müşterilerine aşure ikramı

Enerji şirketi, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman Siirt ve Şırnak'ta 2 bin 500 kişiye aşure ikram edildi.

Dicle Elektrik, her Muharrem ayının 10. günü kutlanan, birlik, beraberliğin yanında dayanışma, paylaşma ve bereketi de simgeleyen Aşure Gününü ihmal etmiyor. Geleneksel hale getirilen ve sorumluluk bölgesindeki 6 ilin tümünde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen aşure dağıtımı öncesinde gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Hiçbir masraftan kaçınılmadan hazırlanan kazanlar dolusu aşure, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gelen müşterilere ikram edildi. Bu yıl daha sağlıklı olması için şeker yerine pekmezle hazırlanan aşure, özellikle yaşlı müşteriler tarafından oldukça beğenildi. Dicle Elektrik'in sorumluluk bölgesindeki 6 ilde eş zamanlı olarak dağıtılmaya başlanan aşureyi, görevlilerin yanında bazı yerlerde İl Müdürlerinin dağıttığı dikkat çekti. Aldıkları aşureyi büyük bir iştahla yiyen vatandaşlar, Dicle Elektrik'e teşekkür etti. Şirket yetkilileri ise Muharrem ayı gibi Aşure Gününün de toplumsal dayanışmaya, birlikteliğe ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.