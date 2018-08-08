Dicle Elektrik’ten ‘Takdir Et Ödüllendir’ projesi

Proje ile ilk etapta 3 Dicle Elektrik çalışanı başarı plaketi ile ödüllendirildi.

Sorumluluk bölgesindeki 6 il ve 49 ilçede görev yapan yaklaşık 6 bin çalışanına mesleki yeterliliklerini artırabilmeleri için her türlü imkanı sağlayan, bu amaçla ‘Dicle Akademi’yi kuran enerji şirketi, iş süreçlerinde fark oluşturan ve şirkete değer katan çalışmaları nedeniyle çalışanları ödüllendirmek üzere ‘Takdir Et Ödüllendir’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında başarı plaketi ile ödüllendirilen 3 çalışandan Sistem Yönetimi ve Otomasyon Yöneticisi Fırat Atmaca’ya ödülünü Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel verdi. Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas, Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, İnsan Kaynakları Başkanı Emirhan Karayay ile Sistem Yönetimi ve Otomasyon Müdürü Mehmet Türk’ün de hazır bulunduğu törende konuşan Genel Müdür Karagüzel, Atmaca’yı bir süre önce yaşanan ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. kaynaklı olmayan ancak kentin yaklaşık üçte ikisinde enerji kesintisine neden olan bir arızanın giderilmesinde gösterdiği performans ve sorunun çözümünde diğer kurumlara sağladığı destekten dolayı kutladı. Karagüzel, çalışmaları ile fark oluşturan Dicle Elektrik çalışanlarını ödüllendirmeye devam edeceklerini söyledi.