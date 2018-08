Dicle Elektrik’ten yeni ve hızlı müşteri merkezi

Dicle Elektrik, elektrik tedarikinde değer katmak, tüketici odaklı yaklaşımı geliştirmek ve tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü’nde hizmete giren Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nin açılışı, Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas tarafından yapıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Dicle Elektrik Dağıtım Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, tüketiciye en iyi hizmeti sunmak ve her konuda daha iyi olanı yapmak için çalışmayı sürdürmenin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tüketici hizmetleri ve hizmet kalitesi yönetmelikleri çerçevesinde, bölgedeki yatırımları artırmak ve hizmet kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak için çalışan Dicle Elektrik’in sorumlu olduğu 6 ilin tamamında Müşteri Memnuniyeti merkezlerinin faaliyete geçeceğini belirten Atalay, “Birinci amacımız insanlara elektrik götürmek ve hizmetlerimizi kaliteli sunmak. İsmine memnuniyet merkezi dediğimiz bir yerden de insanların memnun ayrılması lazım. Bizim her zaman insanlara güler yüzle davranmamız lazım. Elektrik götürdüğümüz müşterilerin de bir görevi var. Kullandıkları elektriğin bedelini ödemeleri lazım. Faturalarını zamanında ödemeleri lazım. Bazen çeşitli problemler yaşanabiliyor. Bize geldiklerinde burası müşterinin eviymiş gibi davranmamız, kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak şekilde davranmamız gerek. Buraya her gelenin mutlu ayrılmasını sağlamalıyız” dedi.

“Her zaman daha iyisini yapmalıyız”

“Tüketici Odaklılık” anlayışıyla, tüketicilerin taleplerini en kısa sürede çözmek için hizmet verecek merkezlerde hizmet kalitesinin üst düzeye çıkacağını ifade eden Atalay, “Bölgedeki yatırımlarımızı, hizmet kalitemizi daha üst seviyeye çıkarabilmek için tüketicilerimizi dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü bizim insanımız her zaman, her şeyin daha iyisini hak ediyor. Bizim görevimiz bu. Allah daha güzel hizmet etmeyi bizlere nasip etsin” diye konuştu.

Tüm hizmetler tek noktadan

Diyarbakır’da hizmete giren Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nde, 8 müşteri temsilcisi, 8 müşteri yetkilisi, 1 sorumlu, 1 yönetici olmak üzere 18 personel ile hizmet verecek. Daha önce birkaç birim tarafından yürütülen işlemler Müşteri Memnuniyeti Merkezi’nde tek noktadan gerçekleştirilecek. Böylece tüketicinin, kaliteli hizmetten yararlanırken zamandan da tasarruf etmesi sağlanacak. Müşteri Memnuniyeti Merkezi’ne gelen hamile, yaşlı ve engelli tüketiciler için talep edilmesi halinde servis hizmeti de verilecek. Elektrik Dağıtım’a ait ödemelerin de yapıldığı merkezde, uzlaşma, hukuk, itirazlar, enerji verme/kesme, sayaç operasyonları, ilgili birimlerden talep ve şikayetlere yönelik işlemler yapılabilecek.