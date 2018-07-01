Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 18:58

Dicle Nehri’nde 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Diyarbakır’da arkadaşlarıyla serinlemek için Dicle Nehri’ne giren 14 yaşındaki Yusuf Akın boğularak hayatını kaybetti.

Dicle Nehri’nde 14 yaşındaki çocuk boğuldu

01 Temmuz 2018 18:58


Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde sıcaktan bunalan 3 arkadaş serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan 3 arkadaştan ikisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken 14 yaşındaki Yusuf Akın suda kayboldu. İzine rastlanmaması üzerine polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Akın’ın bulunması için kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçların katılımıyla yapılan 2 saatlik aramanın ardından 14 yaşındaki Yusuf’un cansız bedenine ulaşıldı.


Yusuf Akın’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Akın ile beraber suya giren 2 arkadaşının ifadeleri alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç