Dicle Üniversitesi BESYO öğrencilerinden örnek davranış

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) Öğretmenlik Bölümü öğrencileri, topluma hizmet dersi kapsamında Diyarbakır'daki okulları boyuyor.

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretmenlik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet dersi kapsamında öğretim görevlisi Nihat Mızrak yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merkez ve kırsal ilçeler ile bazı köy okullarını boyama çalışmaları tam hızla devam ederken, Mehmet Çakan, Ercan Naşal, Kenan Cennet, Serhıldan Şimşek, İbrahim Aydın, Abdullah Bilir, Rıdvan Aksu, Vedat Güleç, Eyüp Karabulut, Ramazan Çetinkaya ve Halil Yıldız'dan oluşan 11 kişilik öğrenci grubu Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Ortaokulunu boyayarak duvarlara görsel motif çizdi. Yaklaşık üç gün süren çalışmayı okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler yakından takip etti. Boyama ve görsel motiflerin tamamlanmasıyla okul güzel bir görünüme kavuştu. Basketbol, futbol ve voleybol saha çizimlerinin yapıldığı okulda, kırılan ve kullanılmaz halde olan basketbol potaları da yenilendi. Duvarlara görsel motiflerin çizilmesinin ardından öğrencilerin oyun oynamaları ve fiziksel etkinlikleri gerçekleştirmeleri için zemin kısımlarına çeşitli oyun alanları çizildi.

"Anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu"

Koşuyolu Ortaokulu Müdürü Ramazan Özdemir, yapılan çalışmaya emek veren herkese teşekkür etti. Özdemir, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu çalışmayı zevkle takip ettiklerini belirtti. Özdemir, büyük bir emekle, güzel ve anlamlı bir tablonun ortaya çıktığını kaydederek, "Öncelikle bu çalışmaya imza atan ve büyük bir sabırla okulumuzu boyatan öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu çalışma başlarken, ben de öğrenci arkadaşlarımızla birlikte oldum. Büyük bir zevkle onları takip ettim. Gerçekten güzel bir tablo ortaya çıkardılar. Büyük bir titizlik ve emekle okulumuzu baştan oluşturdular. Üniversite öğrencilerimizi, okul idaremiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına yürekten kutluyorum” dedi.

Çalışmalara katılan öğrencilerden İbrahim Aydın, zevkle ve büyük özveriyle Koşuyolu Ortaokulunu boyadıklarını vurguladı. Aydın, “Topluma hizmet dersimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliği büyük bir zevkle yaptık. Bu çalışmayla ekip olmanın önemini anladık. Dayanışma içerisinde nasıl çalışıldığını tecrübe ettik. Bizim için anlamlı ve güzel bir etkinlik oldu” diye konuştu.

Öğrencilerden Serhıldan Şimşek ise, yapılan etkinliğin kendi hayatında önemli bir yer edindiğini belirterek şunları söyledi:

“Daha önce böyle bir etkinlik ve çalışmanın içinde yer almadım. İlk kez yaşadığım bu etkinliğin bana büyük kazanımı oldu. Takım olmayı, birlikte çalışmayı, öğrencilere fayda sağlamayı ve topluma hizmet etmenin ne kadar manevi bir anlamının olduğunu bu çalışmayla öğrendim.”