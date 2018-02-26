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26 Şubat 2018 15:37

Dicle Üniversitesi hentbolda ikinci oldu

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Van’da düzenlenen Üniversitelerarası Hentbol Grup müsabakaları sona erdi.

Dicle Üniversitesi hentbolda ikinci oldu

26 Şubat 2018 15:37


Kadınlarda tarihi bir başarıya imza atan ve Türkiye finallerine katılma başarısı elde eden Dicle Üniversitesi, erkeklerde de grup ikincisi oldu. Türkiye finallerine direk katılma hakkını elde edemeyen Dicle Üniversitesi erkek hentbol takımı, bir eleme maçı yapacak. Bu eleme maçından çıkacak sonuca göre Dicle Üniversitesinin Türkiye finallerine katılıp katılamayacağı kesinlik kazanacak. Dicle Üniversitesinin hentbol takımları baş antrenörü Murat İşçi, kadınlarda elde ettikleri başarıyı erkeklere yansıtamadıklarını söyledi.


İşçi, erkeklerde ikinci oldukları grup maçlarında şampiyonluğu şansız bir şekilde kaçırdıklarını belirtti. İşçi, “Van’da yaptığımız maçlarda 3 galibiyet bir yenilgi aldık. Yenildiğimiz maçı da şansız bir şekilde kaybettik. Kazanacağımız maçı rakibimize kaptırdık. Bu yenilgi direkt olarak yer alacağımız Türkiye finallerine, eleme maçı yaparak katılabileceğiz. Eleme maçını kazandığımız takdirde Türkiye finallerine adımızı yazdıracağız. Kadın takımımız bunu başarmıştı. Ama erkeklerimiz bir eleme maçı daha yapacaklar. Eleme maçında da istediğimiz sonucu elde edip, hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye finallerinde Dicle Üniversitesini temsil etmek istiyoruz” dedi.



Müsabakanın yeri sonra


Eleme maçlarının tarihi ve yerinin henüz belirlenmediğini vurgulayan İşçi, “Elemedeki rakibimiz, maçın yapılacağı yer ve müsabakanın tarihi henüz belirlenmedi. Bu hafta içinde eleme maçının programının belirlenmesini bekliyoruz. Hedefimiz eleme maçını kazanmaktır. Oyuncularıma bu anlamda güveniyorum” diye konuştu.




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