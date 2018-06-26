Dicle ve Hani ilçelerine yeni toplu taşıma güzergâhları

Vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan planlamalar dahilinde ulaşım ağını genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Dicle ve Hani’de yol şartlarının uygun olduğu üç mahalleye yeni güzergâhlar açtı. 2 bin 895 hanenin yer aldığı yeni güzergâhlarda yaklaşık 17 bin 368 nüfus faydalanacak. Büyükşehir Belediyesi, Dicle İlçesi Meydan ve Üzümlü Mahallelerinde yaşayan vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, grup yolu üzerinde bulunan mahalle ile mezraları da kapsayacak şekilde iki yeni güzergâh açarak toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. Bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilmeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçları ile şehir merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacıyla açılan güzergâhlarda toplu taşıma hizmeti 1 araçla sağlanıyor. 515 haneden ve yaklaşık bin 500 kişilik nüfustan oluşan Meydan Mahallesi’nin güzergâh uzunluğu 66, bin 180 hane ve yaklaşık 8 bin 430 nüfuslu Üzümlü Mahallesi’nin güzergah uzunluğu ise 70 kilometreden oluşuyor. Ulaşım Daire Başkanlığı ayrıca Hani İlçesine bağlı bin 200 haneli Gürbüz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların, öğrenci ile öğretmenlerin ulaşım sorunlarını çözmek için yeni güzergâh açtı. 75 kilometre uzunluğunda olan güzergahtan yaklaşık 5 bin 353 kişi, 2 bin öğrenci ve 85 öğretmen faydalanabilecek.