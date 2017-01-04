Dicle Üniversitesinin hentbol takımları, Diyarbakır’da düzenlenecek ÜNİLİG Türkiye Yarı Final müsabakalarına kilitlendi. Antrenör İşçi, "Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek müsabakalarda başarılı olmak istiyoruz" dedi.

Üniversitelerarası Hentbol Türkiye Yarı Final müsabakaları için geri sayım başladı. 9 Ocak’ta Diyarbakır’da yapılacak yarı final müsabakalarında Dicle Üniversitesi Hentbol Takımı hem erkeklerde hem de bayanlarda mücadele edecek. Dicle Üniversitesi Hentbol Antrenörü Murat İşçi, 5 Aralık’ta Malatya’da yapılan grup müsabakalarında bayanlarda başarılı olduklarını söyledi. İşçi, 9 Ocak’ta Üniversitelerarası Hentbol Türkiye Yarı Final müsabakalarının Diyarbakır’da yapılacağını belirterek, Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek müsabakalarda başarılı olmak istediklerini kaydetti. Diyarbakır’da çok önemli bir organizasyonun yapılacağını anlatan İşçi, “Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek müsabakalarda başarılı olup Türkiye finallerine yükselmek istiyoruz. Hedefimiz hem erkeklerde hem de bayanlarda yarı final şampiyonluğudur” dedi.



“Kadın ekibi yeni oluştu”

Hentbol bayan takımlarının yeni kurulan bir ekip olduğunu ifade eden İşçi, “Kadın ekibimiz yeni isimlerden oluşuyor. Yani yeni bir ekibe sahibiz. Yeni olmamıza rağmen kızlarımız Malatya’da grup ikincisi olarak birinci lige çıkma başarısı gösterdi. Bu nedenle onlardan umutluyuz” diye konuştu.



“Bizim için önemli bir organizasyon”

Dicle Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılacak yarı final müsabakalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan İşçi, konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitelerarası Hentbol Türkiye Yarı Final müsabakalarının Diyarbakır’da yapılması bizim için büyük anlam taşıyor. Burada hem başarılı olmak hem de ilimize gelen takımları en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Sporun güzelliğini, birlik ve beraberliğini bu şampiyona vesilesiyle ortaya koymak istiyoruz.”

İşçi, kendilerine büyük destek veren ve her zaman yanlarında olan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve yöneticilere teşekkür ettiğiniz sözlerine ekledi.