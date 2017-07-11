Dicle’nin 100 mühendisi çalıştay sonrası Eğil’deydi

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ‘ün öncülük ettiği mühendis gurubu, önce Hz.E lyesa ve Hz. Zulkif’in de kabirlerinin bulunduğu Peygamber kabirlerini ziyaret etti. Burada okunan duaların ardından mühendisler gurubu baraj gölüne inerek, daha önce planlanan tekne gezisine katıldı. Gezi sırasında mühendisler yerel müzikler eşliğinde bol bol halay çekerek, yorgunluk attılar. İlk kez bu yoğunlukta gerçekleşen gezi programı oldukça eğlenceli geçti.

Çalıştaydan önemli sonuçlar çıktı

Genel Müdür Yardımcısı Tüzün, çalıştaya katılan mühendislerin, bu gezi ile yorgunluk attığını belirterek, “Yoğun geçen 2 günlük çalıştayda, şirketimizin sorumluluk alanındaki 6 il ile genel müdürlükteki işletme birimlerinde çalışan mühendislerin değerlendirmeleri ile çok önemli sonuçlar çıkardık, tartıştık, paylaştık ve birtakım kararlar aldık. Bunlardan da faydalanarak, çalışma alanlarımızda tespit ettiğimiz sorun başlıklarında tüm bölgemizde en ücra noktalara kaliteli hizmeti götürecek bir çaba içerisine gireceğiz” dedi.