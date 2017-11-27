DİEDER Başkanı Mehmet Veysi Can, Diyarbakır ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güçlü Türkiye’nin hergün daha da güç bulduğu bu günlerde, Türkiye’nin antik çağlardan beri ticari kavşağı olan Diyarbakır’ın, iktisadi anlamda güç bulmasının kendilerini mutlu edeceğini belirten Can, hükümetin de bu durum karşısında memnuniyet duyacağını bildiklerini ve bundan şüphelerinin olmadığını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, geçen yıl Diyarbakır’da açıkladığı “Cazibe Merkezi Programı” kapsamında kentte 375 firmanın toplam 6,5 milyar TL’lik yatırım yapmak başvuruda bulunduğunu anlatan Can, “Ancak 8 ay önce yaptıkları başvuruya henüz yanıt verilmedi. Bu durumu öğrenince, bölgemiz ve heyecanımız adına üzücü bir durum olduğunu söylemek isterim. Başbakan Binali Yıldırım, 4 Eylül 2016’da geldiği Diyarbakır’da, 23 ili kapsayacak cazibe merkezi projesini açıklamasının ardından, kentte yatırım yapmak için 375 firma başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru sahiplerinin bir kısmıyla görüştüğümüzde halen bir sonuç alınamadığını duyuyoruz. 8 aydır cevap alamayan yatırımcıların başvuruları olumlu sonuçlanırsa, yaklaşık 37 bin kişinin istihdamın edilecek. Bu durum hükümet yetkilileri tarafından takip edilmeli. Tarım, sanayi, alt-yapı üst-yapı zenginlikleri bakımından önemli bir noktada olan Diyarbakır’ın ’ülkenin yumuşak karnı’ değil, aksine ’ülkenin uyumlu organı’ olarak cazibe ve gözde merkezi olmalıdır” dedi.

“Güçlü Diyarbakır, güçlü Türkiye” vurgusunu yapan Can, “Malum ’Yerli ve Milli Otomobil’ söylemini her şehir sahiplenmek ister, ki Diyarbakır da sahiplendi, biz de istiyoruz, ancak otomotiv sanayisi için uygun şartların olmadığını bilecek kadar da gerçekçiyiz. Birçok kalemden oluşan otomobil/otomotiv yedek parça ve yan sanayinin bazı kalemlerinin yerli yatırımcılarımız tarafından Diyarbakır’da üretilmesi, ülkemizdeki diğer sanayi şehirleriyle entegrasyonumuzu sağlayacağı gibi, şehrimize de istihdam ve iktisadi moral getireceğini biliyoruz. Ayrıca hızlı trenin bölgemizde olması, uluslararası uçuşların başlaması ve otoban hizmeti gerek turizmi gerek ticareti canlandıracaktır” diye konuştu.