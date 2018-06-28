ve 2. Sanayi Sitesi İçme Suyu Şebekesi ve Abone Bağlantı Hatlarının Yapılması” işi kapsamında 20 bin 500 metre şebeke ve bağlantı hattı döşeyecek. Yapım işinin sözleşme bedeli 3 milyon 739 bin 338 TL.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, 1. ve 2. Sanayi Sitesi daha konforlu bir altyapıya kavuşturmak için ‘İçme Suyu Şebekesi ve Abone Bağlantı Hatlarının Yapılması’ işi başlattı. İş kapsamında 1. ve 2. Sanayi Sitesi alanı içerisinde bulunan 14 ana cadde 29 ara sokakta tüm içme suyu şebekeleri yenilenecek. İş kapsamında 7 bin metre içme suyu şebekesi, 13 bin 500 metre abone bağlantı hattı döşenecek. Buna göre toplamda 20 bin 500 metre içme suyu hattı döşenmiş olacak. DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığı çalışmalar kapsamında bugüne dek 2 bin 85 metre içme suyu şebekesi döşendi.

Sözleşme bedeli 3 milyon 739 bin TL

1. ve 2. Sanayi Sitesi İçme suyu Şebekesi ve Abone Bağlantı Hatlarının Yapılması işinin sözleşme bedeli 3 milyon 739 bin 338 TL oldu. DİSKİ Genel Müdürlüğü sanayi esnafının gün içerisindeki iş yoğunluğunu dikkate alınarak kazı-dolgu çalışmalarını gece 21.00 - 05.00 saatleri arasında yapıyor.